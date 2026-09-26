Angola: Le pays se prépare à créer un hôpital de médecine du sport

Luanda — L'Angola se dotera d'un hôpital national de médecine du sport, étant en cours les travaux préparatoires à sa création, a annoncé vendredi, à Luanda, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão.

Selon le gouvernant, cet établissement de santé vise à renforcer l'assistance médicale spécialisée aux athlètes et à soutenir le développement de la médecine du sport en Angola.

M. Falcão s'exprimait lors de la 3e Conférence scientifique sur la médecine du sport du Centre national de médecine du sport (CENAMED), qui se tient les 25 et 26 de ce mois sous le thème « La santé de la femme dans le sport : science, soins et performance tout au long de la vie ».

D'après le ministre, le projet est développé en collaboration avec le ministère de la Santé et les travaux préparatoires à la création du futur hôpital sont déjà bien avancés.

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« Nous travaillons depuis un certain temps avec le ministère de la Santé à la mise en place de ce qui deviendra, à l'avenir, l'hôpital national de médecine du sport », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que le succès du projet dépend également de la formation d'un personnel spécialisé capable d'assurer le fonctionnement de l'institution.

Dans le cadre de la préparation du Système national de médecine du sport, le ministre a révélé que 24 techniciens supérieurs suivent actuellement une formation à l'étranger dans différentes spécialités liées à la médecine du sport.

L'objectif, selon Rui Falcão, est de porter ce nombre à 50 spécialistes, incluant médecins, infirmiers, physiothérapeutes et autres professionnels nécessaires au fonctionnement des équipes multidisciplinaires.

« Nous mettons en place les conditions nécessaires au fonctionnement de cette institution », a-t-il expliqué, ajoutant que la création de l'Hôpital national de médecine du sport est inscrite dans le Plan national de développement du sport 2024-2027.

Le ministre a souligné que la formation des professionnels est une étape indispensable pour garantir les capacités scientifiques et techniques de la future unité.

Au cours de son discours, Rui Falcão a également annoncé que le Centre national antidopage est en cours d'équipement, avec pour objectif final la création d'un laboratoire antidopage spécifique en Angola.

Selon le gouvernant, cette mesure s'inscrit dans le cadre de la modernisation et du renforcement des capacités du Système national des sports et vise à consolider les conditions du contrôle et du suivi scientifiques des athlètes.

Il a également souligné le travail accompli dans le cadre du CENAMED, axé sur la formation continue des professionnels, l'équipement technologique des laboratoires d'évaluation fonctionnelle et la création d'équipes multidisciplinaires pour soutenir les équipes nationales et le sport communautaire.

Le dirigeant a défendu la nécessité d'élever le niveau des soins médicaux sportifs sur l'ensemble du territoire national, de réduire les disparités régionales et de garantir un suivi préventif, diagnostique et thérapeutique aux talents identifiés dans les 21 provinces.

Il a également affirmé que le système de santé destiné à cette tranche de la population devait se positionner non seulement comme un prestataire de soins, mais aussi comme un centre de production scientifique, de recherche appliquée et de connaissances adaptées à la réalité angolaise.

Dans son discours, le ministre a insisté sur l'importance d'un suivi médical différencié pour les athlètes féminines, prenant en compte les spécificités physiologiques, endocrinologiques, biomécaniques et métaboliques des femmes à chaque étape de leur vie.

La rencontre a également bénéficié de la participation d'experts étrangers, qui ont contribué au partage de connaissances et d'expériences dans le domaine de la médecine du sport.