Angola: Le secrétaire d'État met en avant les réformes et l'expansion du réseau électrique national

Luanda — L'Angola dispose d'une capacité de production d'électricité de 6 400 mégawatts (MW), dont environ 70 % proviennent de sources propres et renouvelables, a souligné vendredi, à Luanda, le secrétaire d'État à l'Énergie, Arlindo Carlos.

S'exprimant lors du 4e Forum Énergie et Environnement, le responsable a mis en lumière les progrès accomplis dans l'expansion des infrastructures de production, de transport et de distribution, ainsi que dans l'interconnexion du réseau électrique national avec les pays d'Afrique australe.

Arlindo Carlos a expliqué que le nouveau cadre législatif du secteur garantit une efficacité, une transparence et une durabilité accrues, tout en jetant les bases d'une ouverture progressive du marché aux capitaux privés et en permettant des relations commerciales directes entre producteurs, distributeurs et grands consommateurs.

Selon le secrétaire d'État, parmi les principales innovations du modèle actuel, on note la séparation fonctionnelle entre le gestionnaire de marché et le gestionnaire de réseau, qui assure à l'État le maintien de son rôle dans la définition des politiques publiques, la planification et la réglementation.

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Dans le domaine des partenariats public-privé (PPP), il a estimé que la coopération avec le secteur privé était essentielle pour mobiliser des capitaux, transférer des technologies et des innovations, et accélérer la réalisation des projets énergétiques dans le pays.

Toutefois, malgré les progrès accomplis, le responsable a souligné que l'augmentation de la capacité de distribution, le renforcement du réseau de transport, l'élargissement de l'accès à l'électricité pour la population et l'amélioration de l'efficacité commerciale constituaient les principaux défis à relever pour garantir la pérennité du système.

Sous le thème « La réforme du secteur de l'électricité et les partenariats public-privé », l'événement, organisé par le journal Jornal Expansão, a porté sur l'application de la Loi générale sur l'électricité, approuvée en 2025.

Cette rencontre a réuni des représentants du gouvernement, des chefs d'entreprise du secteur, des investisseurs, des responsables financiers et des experts de l'industrie énergétique.