Angola: L'UJES mise sur l'irrigation intelligente pour augmenter la production agricole

24 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Huambo — L'Université José Eduardo dos Santos (UJES) a présenté, jeudi, à l'Expo-Huambo, un système intelligent d'irrigation destiné à augmenter la productivité agricole et à optimiser la gestion des ressources en eau.

S'adressant à l'ANGOP, le porte-parole de l'UJES, Adriano Braga Bingo Bingo, a expliqué que ce projet, baptisé smart irrigation (irrigation intelligente), permet de gérer la quantité d'eau nécessaire à chaque plante.

Le système est équipé de capteurs capables de déterminer l'humidité du sol et de mesurer les précipitations, permettant ainsi d'adapter l'irrigation aux besoins des cultures.

Selon le porte-parole, en cas de pluie, le programmeur interrompt l'arrosage, évitant ainsi la saturation des plantes et le gaspillage d'eau.

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Il a expliqué que, dans un contexte de changement climatique, l'irrigation intelligente constitue une technologie essentielle pour la gestion des ressources en eau, notamment en situation de pénurie d'eau ou de précipitations irrégulières.

Le responsable a souligné qu'avec ce système, l'UJES s'engage à contribuer pour dynamiser l'agro-industrie durable et créer des solutions pour renforcer la sécurité alimentaire dans la région du Plateau central du pays.

Selon lui, l'institution propose des mécanismes de contrôle à distance d'éclairage résidentiel, des programmateurs d'eau et des technologies de détection des maladies.

La 3e édition de l'Expo-Huambo rassemble 270 exposants des provinces de Bié, Benguela, Cuando, Cunene, Huambo, Huíla et Luanda.

L'événement se déroule du 24 au 27 de ce mois, sur une surface de 15 mille mètres carrés répartie sur quatre halls, avec la participation d'organisations entrepreneuriales et de diverses institutions.

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