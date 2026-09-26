Angola: La Sistec élargit l'offre énergétique et technologique dans le pays

Huambo — L'entreprise angolaise Sistec - Solutions Technologiques a annoncé jeudi, à Huambo, l'expansion de l'offre énergétique et technologique dans le pays, avec l'accent sur les énergies renouvelables, les systèmes solaires, le pompage d'eau, l'éclairage, la signalisation routière et les équipements électriques.

L'information a été rendue publique par le coordinateur de la région Sud du Département des Énergies Renouvelables de la Sistec, Nelson Duarte, lors de l'ouverture de l'Expo-Huambo, qui se déroule jusqu'au 27 de ce mois, sous le slogan "Connecter les entreprises pour la diversification économique".

Le responsable a indiqué que l'entreprise renforçait sa présence sur le marché national, à travers la diversification de l'offre, notamment dans les segments de l'énergie, de la technologie et du commerce au détail, destinée aux clients particuliers et aux institutions.

Dans le domaine des énergies renouvelables, a-t-il déclaré, l'entreprise mise sur les systèmes solaires et équipements destinées à la production, l'utilisation et la gestion de l'énergie, ainsi que sur les systèmes de pompage d'eau et d'autres applications.

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Il a fait savoir que l'offre comprend des appareils d'éclairage, des feux de signalisation, des transformateurs, des motos et d'autres produits électriques et technologiques, destinés à répondre aux différents besoins des consommateurs.

Le responsable a évoqué l'importance de la boutique en ligne de l'entreprise, car elle permet aux clients de consulter les produits, d'effectuer des achats à distance et de recevoir leurs commandes à domicile.

Le modèle de commerce électronique représente l'un des enjeux de la Sistec pour faciliter l'accès à ses produits et services, surtout pour les clients situés en dehors des principaux centres commerciaux, a-t-il déclaré.

Il a indiqué que la stratégie d'expansion concerne, entre autres zones, les provinces de Benguela, Huambo et Huíla, où l'entreprise veut renforcer sa proximité avec les consommateurs.

Nelson Duarte a affirmé que le développement de l'activité vise à suivre l'évolution de la demande et à rapprocher de plus en plus l'entreprise de ses clients, grâce à la combinaison de magasins physiques, de plateformes numériques et d'assistance spécialisée.

Avec plus de trois décennies d'activité en Angola, la Sistec privilégie une stratégie de proximité avec ses clients particuliers et institutionnels, à travers ses magasins physiques et virtuels, ainsi qu'une équipe spécialisée.

L'entreprise, avec une présence physique à Luanda, Benguela, Huambo et Huíla, dispose de professionnels qui répondent aux demandes des clients dans les différents points du territoire national.

Pour faciliter son activité, la Sistec dispose d'une flotte de véhicules qui assure le déplacement de ses équipes et répond aux besoins de ses clients dans plusieurs régions du pays.