Angola: L'Ordre des Médecins rend hommage aux professionnels de santé

Luanda — La bâtonnière de l'Ordre des Médecins d'Angola, Jovita André, a souligné, vendredi 25, la contribution des professionnels de santé à la promotion, la prévention, le traitement et le rétablissement de la santé des populations.

Dans un message adressé vendredi à l'ANGOP à l'occasion de la Journée nationale des personnels de santé, célébrée le même jour, la responsable a insisté sur le fait que cette journée est l'occasion de reconnaître le rôle des professionnels qui, au quotidien, font de la santé une mission et du soin des autres une responsabilité.

« Médecins, infirmiers, techniciens de diagnostic et de thérapie, pharmaciens et autres professionnels du secteur exercent des fonctions essentielles dans les hôpitaux, les centres et postes de santé, les laboratoires, les communautés et les établissements d'enseignement et de recherche », précise le document.

Selon le message, au fil des années, les personnels de santé contribuent à la construction et au renforcement du Système National de Santé, en relevant les défis et en répondant aux situations d'urgence, tout en s'adaptant à l'évolution de la science et de la médecine.

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« Prendre soin d'une vie, c'est assumer une responsabilité. Prendre soin de milliers de personnes, c'est embrasser une mission », souligne le message, qui met également l'accent sur l'engagement des professionnels de santé envers la vie et le bien-être de la population.

Jovita André exprime sa reconnaissance, son respect et sa gratitude à tous les professionnels de santé pour leurs efforts, leur dévouement, leurs connaissances et leur engagement dans l'exercice de leurs fonctions.

La bâtonnière appelle également à préserver la mémoire et l'héritage d'Américo Boavida, affirmant que son dévouement à la médecine et à la Nation doit continuer d'inspirer les générations actuelles et futures de professionnels de santé.

Cette journée, instituée en Angola depuis 1975, est célébrée en l'honneur du médecin et nationaliste Américo Boavida, reconnu comme le patron de la santé en Angola.