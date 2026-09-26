Guinée: Sidya Touré - L'adieu du Dr Abdoul Baldé à « un ami et un homme d'État »

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La disparition de Sidya Touré laisse derrière elle le souvenir d'un ancien Premier ministre, d'une figure de l'opposition guinéenne, mais aussi celui d'un homme dont le parcours a croisé celui de nombreux responsables africains. Dans un hommage personnel et empreint d'émotion, le Dr Abdoul Baldé salue la mémoire d'un ami avec lequel il partageait une même préoccupation : l'avenir de la Guinée.

Il est des hommages qui dépassent les fonctions, les titres et les appartenances politiques. Celui rendu par le Dr Abdoul Baldé à Sidya Touré est de ceux-là.

Après l'annonce de la disparition de l'ancien Premier ministre guinéen, Abdoul Baldé a choisi de parler moins du responsable politique que de l'homme qu'il a connu, estimé et respecté.

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« Aujourd'hui, je ne veux pas seulement rendre hommage à l'ancien Premier ministre de la République de Guinée, à l'homme politique, à l'économiste ou au dirigeant de l'UFR. Je veux d'abord dire adieu à un ami », écrit-il.

Une amitié nourrie, selon lui, par une préoccupation commune qui traversait leurs échanges : la Guinée, son avenir et le sort de son peuple.

Le sens de l'État

Dans le portrait qu'il dresse de Sidya Touré, Abdoul Baldé insiste d'abord sur une certaine conception du service public.

Il décrit un homme appartenant à une génération pour laquelle exercer les responsabilités de l'État devait répondre à des exigences de travail, de méthode, de rigueur et d'intérêt général.

Nommé Premier ministre sous la présidence de Lansana Conté, Sidya Touré dirige le gouvernement guinéen de 1996 à 1999. Une période que le Dr Abdoul Baldé associe notamment à une volonté de réorganisation de l'administration et d'assainissement de la gestion publique.

Mais son parcours ne s'arrête pas aux portes de la Primature.

Après avoir quitté la tête du gouvernement, Sidya Touré s'engage dans une longue trajectoire politique au sein de l'opposition. Président de l'Union des forces républicaines (UFR), il participe pendant plusieurs décennies aux grandes séquences de la vie politique guinéenne, avec ce qu'elles comportent d'espoirs, d'élections, de confrontations et de désillusions.

Une amitié qui résistait aux divergences

Entre Sidya Touré et Abdoul Baldé, la proximité n'effaçait pas les différences d'appréciation.

Le Dr Baldé ne cherche d'ailleurs pas à les dissimuler. Il en fait, au contraire, l'une des expressions de leur relation.

« Nous pouvions être d'accord sur certaines choses et avoir des appréciations différentes sur d'autres. C'est aussi cela, l'amitié entre hommes libres : ne pas avoir besoin de penser exactement la même chose pour se respecter profondément. »

Avec la disparition de Sidya Touré, ces divergences s'effacent désormais derrière le souvenir d'un compagnonnage et d'une même espérance pour leur pays.

« Un ami vient de partir », résume-t-il.

Le rêve d'une autre Guinée

À travers son hommage se dessine également une réflexion plus large sur la Guinée et son histoire politique.

Pour Abdoul Baldé, Sidya Touré restera l'un des témoins de plusieurs décennies d'une histoire nationale mouvementée : les responsabilités au sommet de l'État, l'expérience de l'opposition, les luttes politiques et, finalement, l'éloignement d'un pays auquel il était resté profondément attaché.

Il évoque surtout un rêve partagé : celui d'une Guinée dans laquelle la compétence serait valorisée, l'État réellement placé au service des citoyens et la politique débarrassée des affrontements permanents entre compatriotes.

Un idéal que Sidya Touré, regrette-t-il, n'aura pas vu pleinement se réaliser.

« Il n'aura malheureusement pas vu cette Guinée-là. Et c'est peut-être cela qui rend son départ encore plus douloureux. »

« Nous avons espéré pour elle »

Dans les dernières lignes de son hommage, le ton devient plus intime encore.

Le responsable politique disparaît derrière l'ami, et Abdoul Baldé s'adresse directement à lui.

« Cher Sidya, nous avons parlé de la Guinée. Nous avons espéré pour elle. Nous nous sommes parfois indignés pour elle. Nous avons certainement rêvé d'elle meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. »

Le bilan politique de Sidya Touré, estime-t-il, appartient désormais à l'histoire. Celle-ci retiendra ses réussites, ses limites et ses combats.

Lui préfère, en cet instant, conserver une autre image : « le souvenir de l'ami, de l'homme de conviction et du compatriote profondément attaché à son pays ».

Après avoir présenté ses condoléances à sa famille, à ses proches et à ses compagnons, Abdoul Baldé formule un dernier vœu, qui résonne au-delà de la disparition de Sidya Touré : voir un jour la Guinée apprendre à reconnaître ceux qui la servent de leur vivant, et pas seulement au moment de leur disparition.

Puis viennent les mots de l'adieu :

« Adieu, mon ami. Que la terre te soit légère. Que Dieu t'accueille dans Sa miséricorde. »

Un dernier hommage à Sidya Touré, l'homme d'État, mais surtout à Sidya, l'ami.