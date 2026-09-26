Cote d'Ivoire: Dr Hugues-Landry Kmaon (médecin de santé publique) - Il joue le rôle de sa vie (Portrait)

Avec lui, on comprend que bien souvent la grandeur d'un être se mesure à la somme de petites choses qui, mises bout à bout, font une différence énorme.

Médecin. Ce fut le premier rôle qu'il a joué dans une pièce de théâtre avec la troupe de son école primaire. Un signe envoyé par les dieux à cet enfant timide ? Ce rôle se révèle aujourd'hui une prédiction. Et puis, la vie, en définitive, n'est-elle pas une immense scène où chacun est appelé à jouer une partition ?

De la scène à Tiéningboué, dans le département de Mankono, le temps est passé et le destin a fait du petit écolier le médecin chef du centre de santé urbain de Bélé, dans le district sanitaire de Boundiali.

Ce dimanche matin du mois de juillet 2026, nous n'avions donc pas rendez-vous avec un être surnaturel. Juste un fonctionnaire que le devoir a appelé loin de sa terre d'origine. Dans nos yeux, ce n'est pas la blouse blanche qui le distingue mais le sourire et l'empathie qu'il manifeste.

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Les premiers mots échangés nous confortent. Ce médecin-là ne s'est pas contenté de prêter serment un jour. Chaque jour, il renouvelle son serment Hippocrate et le respecte. Loin des projecteurs, Hugues-Landry Kmaon est juste un héros anonyme dont les petits riens font le plus grand des biens aux personnes qui les reçoivent.

La blouse blanche qu'il arbore n'est plus un costume de scène. Et dans la réalité, le rôle d'un médecin exige une performance dans chaque acte. Chaque vie sauvée est une victoire qu'il célèbre sur les hauteurs de sa foi en Dieu.

C'est au lycée que son rêve de devenir médecin se mue en ambition. En classe de terminale D6 au lycée de garçons de Bingerville, le jeune élève que la crise militaro-politique de 2002 a déporté à Abidjan pour la suite de son cursus scolaire, disait à ses camarades qu'après le bac, il ira à l'Ufr des sciences médicales.

Comme si c'était déjà écrit

Tellement convaincu de son projet il avait écrit Ufr des sciences médicales au dos de l'écriteau où était inscrit terminale D6, comme pour marquer son rêve au fer et l'empêcher de s'envoler dans le sillage des comètes. Après le bac, son voeu se réalise et le conduit à l'université Alassane Ouattara de Bouaké.

À observer ce médecin chef à son poste, l'exhortation attribuée à Confucius, prend tout son sens. « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ».

Depuis environ sept ans, il a gardé les mêmes habitudes. Réveil à 5 heures, prière et ensuite boulot. « Je suis généralement au service à 7 heures, et parfois même à 6h 30 min ». Alors c'est lui qui accueille les stagiaires. « Je viens très tôt au travail pour les attendre. Je veux leur apprendre la discipline dès le départ. Mais au-delà de la discipline, je veux surtout leur transmettre une certaine conception du métier. »

Il insiste sur l'hygiène, la qualité de l'accueil et le respect du patient, quelle que soit sa couche sociale. « Un patient riche ou pauvre, instruit ou analphabète, influent ou inconnu doit être accueilli et traité avec le même respect », répète-t-il. Mieux qu'énoncer les bonnes pratiques, il en donne l'exemple.

Avant ce poste, Hugues-Landry avait travaillé pendant un an à Abengourou, comme médecin-chef d'un centre de prise en charge du Vih avec des partenaires américains.

Pour lui, la formation ne s'est pas arrêtée avec l'obtention du diplôme de médecin. « Au contraire, c'est à partir de là qu'il faut continuer à apprendre et à se préparer à de nouvelles responsabilités », estime-t-il.

Le jeune médecin a donc poursuivi une formation en santé publique. « J'ai réussi le probatoire, suivi la formation spécialisée et, en mars 2026, j'ai soutenu mon Diplôme d'études spécialisées en santé publique et médecine communautaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ».

Soigner pour redonner de l'espoir

L'hygiène dans le centre de santé, la qualité de l'accueil et le respect de la dignité du patient ne sont pas des détails : ce sont des éléments essentiels de la qualité des soins. « Lorsqu'une personne vous confie sa santé, elle vous confie aussi l'espoir de toute une famille », ces mots dans sa bouche tapissent sa conscience professionnelle. « J'aime aider les autres. C'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité et qui influence énormément ma manière d'exercer la médecine ».

Ce dimanche matin-là, les patients auraient du mal à croire que le praticien souriant à leurs soins, était alité la veille et sous perfusion. « C'était un palu », nous rassure-t-il plus engagé à nous parler de son travail, des activités qu'il mène au sein des communautés, en jetant de temps à autre un regard impuissant au boeuf qui prend sa pause.

Des anecdotes sur les boeufs qui déambulent, il en a à vous faire tordre de rire. Mais avec lui les digressions ne durent pas longtemps. « Au fil des années, j'ai compris que la médecine ne se résume pas à la consultation. Il y a aussi la gestion, l'organisation, le management des équipes, la prévention, la sensibilisation, la communication avec les communautés et l'amélioration de la qualité des soins ».

Sous l'autorité du directeur régional de la santé de la Bagoué et sous la supervision du directeur départemental, il conduit plusieurs réformes.

Avec son équipe, l'ambition est de poursuivre la modernisation du centre, d'améliorer davantage l'accessibilité aux soins, renforcer la relation avec les communautés, développer la digitalisation des services et offrir à chaque usager des prestations de qualité dans un environnement accueillant, sécurisé et respectueux des normes sanitaires.

Cet enfant toujours aux trousses de son père qui était adjoint administratif, a appris très tôt le respect des aînés et de l'autorité. « J'ai pu observer la manière dont les adultes discutaient, réglaient les problèmes et prenaient des décisions. Cela m'a progressivement appris l'écoute, la patience, l'observation et une forme de sagesse », se souvient-il.

Même en dehors des heures de service, lorsqu'on l'appelle, le Dr Kmaon est là. Il lui est arrivé plusieurs fois de conduire lui-même l'ambulance lorsqu'il n'y avait pas d'ambulanciers disponibles, notamment pour des évacuations vers les hôpitaux généraux de Boundiali, Korhogo et Bouaké.

En 2025, le centre de santé urbain a enregistré plus de 2 200 consultations générales. Ce qui souligne une utilisation plus importante des services de santé par la population. Cette évolution s'est également traduite par une amélioration de plusieurs indicateurs de santé maternelle, de vaccination...

Aujourd'hui, le centre de santé est reconnu comme l'une des structures sanitaires les plus propres du département de Boundiali. « Cette reconnaissance s'est traduite par un appui de l'Unicef Korhogo », souligne-t-il avec fierté.

Quelles sont aujourd'hui ses ambitions pour la suite de sa carrière ? Lui se contente de travailler. Pour le reste, cet enfant qui chantait dans le groupe musical de son église sait que le dernier mot appartient à Dieu qui comme un architecte a les plans de nos vies ici-bas et tous les schémas de leur réalisation.