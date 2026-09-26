Cote d'Ivoire: Bouaké/Lutte contre la malnutrition - Les populations africaines invitées à changer leurs habitudes alimentaires

Dans le cadre du projet HealthyDiets4Africa (2023-2028), des chercheurs et des producteurs ont été mobilisés pour trouver des solutions visant à améliorer les conditions alimentaires des populations, dans le but de lutter efficacement contre la malnutrition et la famine sur le continent africain.

Après trois ans d'études et de recherches intensives, les membres de ce consortium tiennent leur réunion annuelle, du lundi 21 au samedi 26 septembre 2026, sur le site d'AfricaRice de Bouaké, pour présenter les acquis et les résultats enregistrés.

Ils sont une cinquantaine de participants venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe à prendre part à cette rencontre. Durant ces cinq jours, ils feront des communications qui rendront compte de leurs travaux de recherche, dans le but de pouvoir les mettre en oeuvre dans d'autres pays.

Mais, pour cette phase expérimentale, ce projet international est mis en oeuvre dans huit pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Liberia, le Bénin, l'Ouganda, le Kenya, le Cameroun, le Nigeria et le Ghana.

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À l'ouverture de la rencontre, le professeur Michael Frei, enseignant en agronomie à l'Université de Giessen et par ailleurs coordonnateur dudit projet, a fait le constat qu'en Afrique, le système alimentaire pose problème.

Certaines personnes n'ont pas suffisamment à manger, certaines consomment une nourriture qui manque de substances nutritives, tandis que d'autres disposent de nourriture en abondance mais qui, malheureusement, n'est pas bonne pour leur santé. « Nous pensons qu'avec un système alimentaire diversifié, nous pouvons combattre la malbouffe qui nuit à la santé de la plupart des Africains », a-t-il alerté.

Pour lui, à travers ce séminaire, les participants vont proposer des solutions concrètes pour lutter contre la malnutrition, notamment à travers les légumes et les fruits, qui vont, à coup sûr, améliorer la santé nutritionnelle des populations africaines. « Ces légumes et fruits sont très riches en éléments nutritifs », a-t-il assuré.

Pour sa part, Dr Damien Tchatcha, chercheur à AfricaRice, a révélé que des études ont été menées dans plusieurs pays africains afin de catégoriser les repas ou les systèmes alimentaires qui sont sains.

« Ces études ont montré que les aliments contenant beaucoup de viande présentent assez de risques pour notre santé, comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires », a-t-il souligné.

Par conséquent, il a invité les populations à changer leurs habitudes alimentaires. « Nous invitons les populations à consommer davantage de légumes et de fruits », a-t-il conseillé.

Notons que la rencontre prend fin le samedi 26 septembre 2026 par des visites de laboratoires.