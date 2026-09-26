Cote d'Ivoire: Ligue 1 (saison 2026-2027) - Asec Mimosas et Yamoussoukro Fc en ouverture

Le championnat national de football débute ce samedi, dans la capitale politique.

La première journée de la Ligue 1 de la Côte d'Ivoire s'ouvre cet après-midi, dans la capitale politique. Au programme de cette ouverture officielle de la saison, une rencontre très excitante entre l'Asec Mimosas, tenant du titre, et Yamoussoukro Fc, la promue et championne de la Ligue 2 passée. Ce bal d'ouverture se tiendra au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro sous le coup de 15h30.

A première vue, les Jaune et Noir partent favoris de cette explication contre une novice en Ligue 1. Jouer contre l'Asec lors de la première journée de l'élite ivoirienne constitue un lourd début de saison pour les Blanc et Bleu.

Les Béliers s'apprêtent à vivre une rencontre difficile au pied de la Basilique. Si les deux formations se rejoignent grâce leur académie respective et le sérieux de leurs infrastructures propices à la pratique du football, le terrain reste une autre réalité.

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Ceux qui ont accumulé les matchs amicaux en vue de peaufiner leurs stratégies seront face à l'Asec dans un match officiel. Chose qui leur permettra de savoir à quoi s'en tenir dans cette compétition.

Yamoussoukro Fc a recruté quelques joueurs issus des championnats étrangers et fait monter des jeunes loups de son académie, dans le but de ne pas pâlir lors de leur première saison dans l'élite. La bande à Bruno Rohart sait qu'affronter une équipe qui a l'habitude du championnat national et des joutes continentales ne sera pas de tout repos.

Quelques heures plus tard, le Stade d'Abidjan recevra le Fc Mouna dans la même enceinte, à 18h. Ces deux matchs concentreront déjà une grande partie de l'attention, entre le retour des Jaune et noir et le début de saison de deux formations capables de viser haut.

Le lendemain, dimanche, verra six autres rencontres comptant pour la même journée. Ofc Adiaké, l'autre promue, affrontera Sol Fc. La Soa recevra Stella club et Fc San Pedro jouera contre Zoman Fc.

Tandis que Bouaké Fc défiera l'Afad Plateau. L'Us Tchologo, de son côté, recevra Inova Sporting club Association (Isca), quand le Co Korhogo terminera la journée face à Entente sportive d'Agboville. Plusieurs stades du pays seront donc mobilisés à cet effet.

Programme/1re journée

Samedi 26 septembre

Asec-Yakro Fc

Stade-Mouna

Dimanche 27 septembre

Adiaké-Sol Fc

Soa-Stella

San Pedro -Zoman

Bouaké Fc-Afad

Tchologo-Isca

Korhogo-Agboville