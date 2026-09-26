Cote d'Ivoire: Golfe de Guinée - L'ISMI arme ses défenseurs des mers de drones et les forme en droit

Drones de surveillance d'un côté, maîtrise juridique des opérations de police en mer de l'autre. À Abidjan, l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) a remis des diplômes à 37 experts venus de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Avec l'appui de l'Allemagne, de la France et des Nations unies, l'institution affiche une ambition claire : faire du golfe de Guinée un espace mieux surveillé et mieux protégé.

Le ciel et la mer du golfe de Guinée comptent désormais de nouveaux gardiens. L'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi), rattaché à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), a clôturé deux formations stratégiques lors d'une cérémonie solennelle réunissant, le vendredi 25 septembre 2026, à l'Ismi, diplomates, hauts fonctionnaires et experts du secteur maritime.

La première formation était le tout premier séminaire de télépilotage de drones civils de son nouveau Drone Center. La seconde, un stage de perfectionnement consacré aux actions de police en mer.

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Drone Center, nouvel oeil sur la mer

Piraterie, pêche illicite, trafics en tout genre : face à des menaces toujours plus complexes, la technologie devient un levier décisif. Le Drone Center de l'Ismi propose un programme d'initiation et de perfectionnement au télépilotage de drones civils, pensé pour répondre aux besoins des administrations maritimes.

Financée par la Coopération allemande et conduite sous l'égide de l'Unitar (Institut des Nations unies pour la formation et la recherche), cette initiative vise à doter ces administrations de compétences avancées en matière de surveillance, de renseignement et d'intervention d'urgence.

Pour cette cohorte pionnière, 14 experts rigoureusement sélectionnés, issus de 10 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ont suivi cette formation de pointe.

Intervenir en mer, dans le respect du droit

En parallèle, 23 auditeurs ont achevé le stage de perfectionnement intitulé « Traitement de l'information maritime et conduite des actions de police en mer ».

Organisée avec l'appui de la Coopération française, à travers la Direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, cette session a permis aux participants de renforcer leur maîtrise des opérations de sûreté et du cadre juridique encadrant les interventions en mer. L'objectif est d'améliorer la coordination de l'Action de l'État en mer (Aem).