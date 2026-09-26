Cote d'Ivoire: Systèmes d'information géographique et la gestion des données - L'Uit et l'Artci renforcent leurs capacités

L'Union internationale des télécommunications (Uit), en collaboration avec l'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci), a organisé une formation sous-régionale en Systèmes d'information géographique (Sig) et en gestion des données, qui s'est tenue du 21 au 25 septembre 2026, au Capitol Hôtel d'Abidjan.

Cette session de formation s'inscrivait dans le cadre de l'initiative Africa-BB-Maps, co-pilotée par l'Uit et financée par l'Union européenne (Ue) à travers la stratégie « Global Gateway ».

En effet, à la suite de la session de base tenue en juin dernier à Cotonou, au Bénin, cette formation a réuni des experts et des délégués venus de Côte d'Ivoire, du Bénin et du Burundi, ainsi que des représentants de l'Association des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'ouest (Artao), afin d'approfondir leur maîtrise d'outils techniques de pointe tels que le logiciel QGIS, les systèmes de gestion de bases de données PostgreSQL-PostGIS et la plateforme GeoServer.

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Selon le responsable du projet Africa-BB-Maps à l'Uit, Dana Jon Kamason, cette session intermédiaire visait à renforcer les compétences opérationnelles des acteurs techniques en matière de traitement des données géospatiales, de contrôle qualité et de publication de données numériques, afin de disposer d'informations fiables et structurées pour planifier efficacement les infrastructures à haut débit.

L'objectif primordial de ces travaux était de permettre aux participants de cartographier précisément sur le terrain l'emplacement des infrastructures internet existantes et d'identifier clairement les zones où le réseau nécessite des améliorations.

Grâce à l'utilisation de ces instruments numériques, il s'agissait d'éclairer les choix stratégiques, d'orienter judicieusement les investissements et de relever l'ensemble des défis inhérents au déploiement et à la mise en place de réseaux à large bande performants.

Kouamé Philippe, représentant le directeur général de l'Artci, a insisté sur la concrétisation d'une vision commune pour surmonter les défis de connectivité dans la sous-région, qui s'inscrit dans une dynamique partenariale jalonnée de grandes étapes.

Il s'agit notamment de la rencontre régionale d'Abidjan en mars 2025, de l'atelier national d'août 2025, des travaux sur le cadre réglementaire et de la visite d'étude effectuée en mai 2026 auprès du régulateur roumain (Ancom).

Forte de plusieurs années d'expertise dans l'utilisation de l'outil de cartographie en ligne « cartodonnees.artci.ci », l'Artci confirme ainsi son rôle de référence et son engagement à doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures de télécommunications modernes, transparentes et rigoureusement planifiées, au service d'une transformation numérique inclusive et performante.