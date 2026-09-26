Cote d'Ivoire: Prise en charge des malades du cancer - Le pays se dote d'une application de suivi individualisé

Le directeur de cabinet adjoint du ministre en charge de la Santé, Soro Kountélé, a présidé, le 24 septembre, la cérémonie de lancement du système de navigation patient, couplée à la remise d'équipement d'anatomo-cyto-pathologie au Chu de Treichville.

La prise en charge d'un malade du cancer ne se résume pas qu'au diagnostic et au traitement. Pour le patient et sa famille, le parcours peut être long, complexe et parfois difficile.

Les difficultés d'orientation, l'accès inadéquat aux examens, les contraintes géographiques et financières, les longs délais de diagnostic ainsi que les ruptures dans le suivi peuvent être autant d'obstacles à une prise en charge optimale.

C'est pour corriger ces insuffisances que les autorités sanitaires nationales et le partenaire, les Laboratoires Roche, ont décidé de mettre en place un « système de navigation patient » en cancérologie. Une application destinée au suivi personnalisé de chaque malade du cancer pris en charge dans les structures sanitaires nationales dédiées.

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L'outil numérique, dénommé RedPath, a été officiellement lancé le 24 septembre, au Chu de Treichville, par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (Mshpcmu), Soro Kountélé, en présence Gonçalo Marques, directeur pays des Laboratoires Roche.

La cérémonie a été couplée avec une remise d'équipement d'une valeur de 120 millions de Fcfa au service d'anatomie et cytologie pathologiques du Chu de Treichville.

« Cet outil RedPath, mis à disposition par Roche, a été cocréé avec les structures clés du Mshpcmu. Il devra non seulement permettre un suivi en temps réel des difficultés d'accès aux soins en vue de réponses appropriées, mais aussi évoluer vers un outil durablement intégré au système de santé ivoirien », a indiqué le représentant du ministre Pierre N'Gou Dimba.

Soulignant qu'à travers ce dispositif, l'Etat de Côte d'Ivoire démontre sa volonté de placer davantage le patient au centre de son parcours en lui permettant de bénéficier d'un accompagnement adapté à ses besoins, bénéficier d'une meilleure orientation et d'une coordination renforcée entre les différents acteurs de sa prise en charge.

« Notre ambition est simple : réduire les obstacles qui peuvent retarder ou compromettre l'accès du patient aux soins et contribuer à assurer une meilleure continuité de son parcours », a étayé Soro Kountélé.

Quant à l'équipement remis au Chu de Treichville, composé d'un Benchmark Ultra, un automate de déshydratation, un microtome, un automate de coloration et une station d'enrobage, il vient, au dire du directeur de cabinet, renforcer la qualité et la rapidité du diagnostic et améliorer les conditions de réalisation des examens anatomopathologiques.

Au dire d'Innocent Adoubi, directeur-coordonnateur du Programme national de lutte contre le caner (Pnlca), le système de navigation est un plan personnalisé, qui a pour objectif de mettre à la disposition du patient toutes les ressources dont il a besoin pour un cursus correct. Il inclut un accompagnement, un suivi et une évaluation à chaque étape. « Ce dispositif va réduire considérablement les abandons de traitement », a confié le premier responsable du Pnlca.

Gonçalo Marques a relevé, à son tour, que l'accès à un diagnostic précoce et précis, ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'amélioration de la prise en charge des patients, ne sont pas seulement une étape médicale. Ce sont des conditions sine qua non d'une chance de guérison.

« Un traitement ne peut être efficace que si le diagnostic passé en amont est rapide, exact et personnalisé, avec une prise en charge précoce et adéquate du patient », a-t-il clamé.

Arguant que c'est pour répondre à cet enjeu que les Laboratoires Roche ont apporté leur appui à la création de RedPath et équipé le service d'anatomie et cytologie pathologiques.