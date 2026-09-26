Cote d'Ivoire: N'Douci/Formation professionnelle - Une styliste veut lutter contre la déscolarisation des jeunes

La formation des jeunes en vue de leur insertion dans le tissu social, tel est l'objectif visé par la styliste, Aimée N'Dri, vivant en France.

Pour ce faire, elle a décidé de répondre à l'appel à investir des autorités ivoiriennes par l'ouverture, le 16 novembre prochain d'un institut à N'Douci (Tiassalé). En le faisant, elle veut lutter contre la déscolarisation de la jeunesse.

Selon un dossier de presse reçu le 23 septembre, il s'agira de donner la chance à une centaine de filles et garçons pour une formation de trois ans. Elle portera essentiellement sur le planning familial, la gestion du leadership et l'apprentissage de divers métiers.

Pour la styliste, en investissant dans l'avenir de la jeunesse, il s'agit d'apporter sa pierre à l'édification de la localité. La question de l'alphabétisation fait partie de ses priorités. Car, selon elle, savoir lire et écrire est capital dans ce monde en mutation.

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« Nous voulons bâtir une génération d'artisans capable de créer des emplois durables. Raison pourquoi l'accent sera mis sur le développement de la créativité. Au-delà de la formation, ce projet se veut une alternative à la lutte contre le travail des enfants et à la déscolarisation des jeunes », a-t-elle déclaré.

Aimée N'Dri entend également prolonger, pour le bonheur des populations, l'action de l'État sur le terrain.