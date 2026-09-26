Cote d'Ivoire: Maxime Zézé, Pco des 30 ans du club de basket Dcc - « Nous appelons tout le monde à venir célébrer le basket-ball »

Qu'est-ce qui motive l'organisation des 30 ans de Dcc ?

Trente ans, ce n'est pas rien. Beaucoup d'associations d'anciens basketteurs n'ont pas résisté au temps. Elles ont rapidement disparu. Il est donc important pour nous de célébrer le chemin parcouru ensemble. Nous nous sommes dit également qu'il serait bon de célébrer toutes les personnes qui ont toujours été avec nous, mais aussi d'avoir une pensée pour celles qui ont été rappelées à Dieu. En gros, la fête de ce samedi 26 septembre au Palais des sports de Trechville se veut un hommage aux acteurs du milieu du basket-ball.

À quoi doit-on s'attendre, ce samedi, au palais des sports ?

D'abord, nous appelons tous ceux qui aiment le basket-ball, tous ceux qui ont pratiqué ce sport et les sportifs en général, à se joindre à nous pour faire la fête. Il faut s'attendre à une énorme ambiance à travers les matchs de gala des anciennes gloires hommes et femmes et l'hommage qui sera rendu à tous les anciens. Des anciens joueurs, des année 1970, 1980 et 1990 seront à l'honneur. Nous allons les distinguer. Une véritable fête avec de la musique, en live, par un orchestre.

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En quoi est-ce que cette célébration de 2026 est-elle différente des précédentes ?

D'habitude, nous nous retrouvons entre anciens joueurs, entraîneurs, arbitres pour échanger autour de notre passion commune qui est le basket-ball. Cette fois-ci, nous avons décidé, en plus de tout cela, de rendre un vibrant hommage aux différents acteurs du monde du basket-ball. Et essayer de perpétuer l'esprit de notre club. C'est pourquoi nous avons décidé d'associer plusieurs générations. Car Dur comme cailloux (Dcc), avant tout se veut une famille, un esprit.