Afrique: Le Premier ministre nigérien salue le soutien de l'Algérie au Niger et l'esprit de solidarité entre les deux pays frères

NEW YORK (ONU) — Le Premier ministre de la République du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, a affirmé que son pays a réussi à faire face aux différents défis grâce aux sacrifices de son peuple, à la solidarité entre les Etats du Sahel et à l'accompagnement de l'Algérie.

Dans son discours, prononcé dans le cadre du débat général de la semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a salué tout particulièrement la solidarité de l'Algérie avec son pays, soulignant que "le Niger est debout parce que la République algérienne démocratique et populaire, pays frère et voisin, a choisi de l'accompagner par un investissement substantiel dans l'exploitation de ses ressources naturelles et par un soutien constant à son système de défense".

Les relations entre l'Algérie et le Niger reposent sur une "coopération dynamique" dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de l'hydraulique et de l'agriculture, a-t-il ajouté.

Cette coopération entre les deux pays dépasse le cadre bilatéral pour inclure des projets structurants à dimension régionale comme le projet de gazoduc transfrontalier entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie et la route transsaharienne, a poursuivi le Premier ministre du Niger.

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Cette dynamique s'inscrit dans le cadre de relations historiques fondées sur la fraternité, la solidarité et la coopération entre l'Algérie et le Niger, notamment dans les domaines stratégiques liés au développement, à la stabilité et à l'intégration régionale.

Dans ce sillage, l'Algérie a contribué au renforcement des infrastructures énergétiques au Niger, à travers la réalisation d'une centrale électrique d'une capacité de 40 mégawatts dans la capitale Niamey, ainsi que par une coopération dans le domaine de l'exploitation des ressources pétrolières, en particulier à travers le projet de Kafra, dans le nord du pays, où l'Algérie et le Niger ont lancé, en août dernier, les travaux de forage du puits d'exploration "Kafra Sud-Est 1".