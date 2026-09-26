Algérie: Arhab rend visite aux participants algériens

26 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Algérie Chine

ALGER — La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Nacima Arhab, a rendu visite aux participants algériens aux compétitions des Olympiades mondiales des métiers, qui se déroulent à Shanghai (Chine), indique samedi un communiqué du ministère.

Mme Arhab a visité les participants algériens aux compétitions des Olympiades mondiales des métiers et s'est enquise de leur participation aux différentes étapes de la compétition, saluant "leurs efforts et le niveau de leur représentation de l'Algérie dans cette manifestation internationale", précise la même source.

Elle a également souligné l'importance de cette participation pour "mettre en valeur les capacités de la jeunesse algérienne et leur permettre d'acquérir des d'expériences".

Par ailleurs, lors de sa visite au pavillon de l'Union africaine (UA), dans le cadre du salon International WorldSkills, la ministre a pris connaissance des différentes activités présentées ainsi que de ce que reflète ce pavillon en terme de "'présence de l'Algérie dans cette manifestation internationale qui réunit les compétences et les expertises de différents pays du monde", conclut le communiqué.

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