Algérie: Ouverture à Alger de la manifestation 'Cinéma sous les étoiles et l'art du Mapping vidéo'

ALGER — La manifestation culturelle de haute technologie "Cinéma sous les étoiles et l'art du Mapping vidéo" a été ouverte, vendredi soir à Alger, avec la projection en plein air du long métrage "Taxi El Mekhfi" (le clandestin) du regretté Benamar Bakhti (1941-2015).

Prévue jusqu'au 02 octobre au Parc de loisirs "Fantasia Land", sis dans la localité d'El Achour à Alger, cette manifestation, a été organisée par le Centre algérien de développement du cinéma (CADC), en coordination avec le Studio "Audio Visual and Electronic Experiences" (AVEE).

Cet événement conjugue "le septième art, le patrimoine culturel, les technologies immersives et la création numérique", a expliqué le directeur du CADC, Zineddine Arkab.

Dans une relecture artistique d'un grand classique du cinéma algérien, cette expérience inédite va permettre au public d'apprécier une "approche artistique innovante" qui "associe, la projection cinématographique aux techniques de projections lumineuses et numériques", a-t-il ajouté.

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Réalisé en 1989 par Benamar Bakhti sur un texte de sa plume, "Taxi El Mekhfi" relate en 90 minutes, le récit d'un groupe de gens, qui cherche à rejoindre Alger en vain car ne trouvant pas de bus.

Face à cette situation, le groupe se tourne alors vers le propriétaire particulier d'un véhicule délabré qui accepte de les embarquer tous, donnant ainsi le départ à une aventure au cours de laquelle vont se succéder de nombreuses péripéties et plusieurs situations à rebondissements.

Le long métrage, qui avait rassemblé une pléiade de comédiens et d'acteurs, a rappelé le souvenir de plusieurs artistes disparus, à l'instar de Yahia Benmabrouk, Ouardia Hamitouche, Hamza Feghouli, Rachid Fares, Abou Djamel, Himoud Brahimi (Momo), Ahmed Benaïssa, Aziz Degga, Osman Benchikh, Mustapha Preure, Sissani, Fawzi Saichi et Aziz Anik (Mimiche).

Le nombreux public a hautement apprécié la métamorphose des surfaces tridimensionnelles en supports de projection animés, où façades d'édifices, monuments et structures architecturales sont ainsi devenus de véritables écrans en mouvement, servant de support à des créations visuelles, en lien avec les contenus du film.

La manifestation "Cinéma sous les étoiles et l'art du Mapping video" s'inscrit dans une dynamique visant à "moderniser les modes de diffusion et de valorisation du patrimoine cinématographique algérien", a précisé le directeur du CADC.

A travers cette nouvelle expérience proposée au public, "mémoire collective et modernité technologique se rencontrent, pour ouvrir de nouvelles perspectives d'interaction avec les oeuvres cinématographiques nationales", a conclu M. Zineddine Arkab.