Algérie: Un plan d'urgence pour des communes d'Alger et de Boumerdès suite à l'endommagement d'une conduite principale à Boudouaou (ministère)

25 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Un plan d'urgence a été mis en oeuvre pour assurer la continuité de l'alimentation en eau potable dans des communes des wilayas de Boumerdès et d'Alger, suite à l'endommagement de la conduite principale venant du barrage de Taksebt vers la capitale, au niveau de Boudouaou, indique vendredi un communiqué du ministère de l'Hydraulique.

Le ministre de l'Hydraulique, Lounes Bouzegza, accompagné du wali de Boumerdès et des autorités locales, s'est rendu sur le site de l'incident, où il a constaté l'état de la conduite et l'avancement des travaux d'intervention et de réparation.

L'endommagement de la conduite principale de raccordement venant du barrage de Taksebt (Tizi-Ouzou) vers Alger, a été provoqué par un glissement de terrain survenu au niveau du lieu-dit Draâ Lekhel, dans la commune de Boudouaou (Boumerdès), précise la même source.

Sur le site, le ministre a donné ses instructions aux différents intervenants afin de poursuivre les travaux 24 heures sur 24, de mobiliser tous les moyens humains et matériels et de remettre la conduite en service dans un délai ne dépassant pas 48 heures, au maximum, ajoute le communiqué.

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M. Bouzegza a également insisté, souligne le ministère, sur "la nécessité de poursuivre la mobilisation, le suivi sur le terrain et la coordination entre les différents intervenants jusqu'à l'achèvement des travaux et le rétablissement de l'alimentation en eau dans les meilleures conditions".

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