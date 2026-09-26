Afrique: L'Algérie domine la Zambie (3-1)

TIZI-OUZOU — La sélection algérienne de football a dominé son homologue zambienne 3-1 (mi-temps 1-0), en match disputé vendredi soir au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, dans le cadre de la première journée (Groupe I) des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN-2027).

Les "Verts" ont ouvert le score dès la deuxième minute de jeu, grâce au latéral gauche Jaouen Hadjam, qui a surpris le gardien zambien d'un tir puissant dans l'angle fermé, après une belle passe en profondeur de son coéquipier, Mohamed Amine Amoura.

Après la pause, alors que la sélection algérienne poussait pour essayer d'ajouter un deuxième but, qui la mettrait à l'abri, la Zambie a déjouétous les pronostics, en égalisant à la 57e minute de jeu, grâce à son capitaine Sakala (1-1).

Mais à force d'insister, les "Verts" ont réussi à reprendre l'avantage au score à la 66e minute de jeu, grâce au très actif Brahim Maza, après une nouvelle passe décisive d'Amoura (2-1), et c'est le fraîchement incorporé Anis Hadj Moussa qui a scellé la victoire des locaux, en ajoutant un troisième but à la 74e minute de jeu.

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Dans l'autre match de groupe I, disputé plus tôt vendredi à Lomé, le Togo a battu le Burundi (1-0).

L'unique but de cette rencontre a été inscrit par Karim Dermane à la 17e minute de jeu.

A l'issue de cette première journée, l'Algérie et le Togo prennent conjointement les rênes du groupe I, avec trois points pour chaque nation, alors que la Zambie et le Burundi ferment la marche, avec zéro unité au compteur.

Lors de la prochaine journée, prévue mardi, l'Algérie se déplacera au Burundi (14h00), alors que la Zambie accueillera le Togo (17h00).

A la fin des éliminatoires, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale de la prochaine CAN, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.