Ile Maurice: Bezandry - Hoffmann - Vallet - Le trio qui a accéléré le mouvement

En quelques années, le padel est passé du statut de curiosité à celui de véritable phénomène à Maurice. Derrière cette progression se trouve une aventure collective, portée par les clubs, les joueurs et les passionnés. Mais trois noms reviennent régulièrement lorsqu'il s'agit de raconter sa structuration : Christian Bezandry, Pascal Hoffmann et Mathieu Vallet. Des premiers terrains à la Mauritius Padel League, jusqu'à l'émergence d'une sélection nationale, le chemin parcouru est considérable.

En 2017, le padel mauricien était encore loin des tournois, des classements et de l'effervescence qu'on lui connaît aujourd'hui. Pour Christian Bezandry et Pascal Hoffmann, il tenait même sur quelques lignes d'un projet beaucoup plus vaste.

Les deux amis imaginaient alors un grand centre réunissant plusieurs disciplines. Squash, badminton, tennis de table, mais aussi padel figuraient sur la feuille. L'idée: créer non pas simplement un endroit où pratiquer du sport, mais un véritable lieu de vie. «Ce qui est assez amusant aujourd'hui, c'est que Pascal et moi avions inscrit le padel parmi toutes ces activités sans avoir la moindre idée de ce qu'il allait devenir quelques années plus tard à Maurice», se souvient Bezandry.

Deux chemins, un même mouvement

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Le projet évolue ensuite. Hoffmann poursuit sa propre aventure avec Urban Sport, tandis que le concept initial donnera naissance à RM CLUB à Forbach. Les trajectoires professionnelles se séparent, mais chacune va participer à l'installation progressive de la discipline.

RM CLUB ouvre ses portes en novembre 2020. Urban Sport développe de son côté ses infrastructures. Et les joueurs commencent à répondre présent.

Hoffmann situe d'ailleurs à cette période le véritable décollage. «Le padel a commencé à s'implanter véritablement sur l'île en 2020. Depuis, c'est exponentiel !», expliquait-il en 2024, constatant l'arrivée régulière de nouveaux joueurs dans les compétitions.

Les terrains se multiplient, les pratiquants aussi. Une nouvelle problématique apparaît alors : comment transformer cet engouement en une pratique compétitive structurée ?

Le trio se forme

C'est à cette étape que Mathieu Vallet rejoint pleinement l'histoire. Joueur de premier plan, compétiteur et homme de terrain, il se retrouve avec Bezandry et Hoffmann autour de la Mauritius Padel League.

À partir de septembre 2023, les trois hommes sont associés au développement d'un circuit permettant aux joueurs d'évoluer progressivement. M25, M100, M250, M500 puis M1000 : les niveaux se structurent, les rendez-vous se multiplient et un classement permet désormais de mesurer la progression. Une source consacrée au développement de la discipline les présente d'ailleurs ensemble comme les trois acteurs de la Mauritius Padel League.

Le circuit ne tarde pas à dépasser le cadre strictement mauricien. Les M1000 attirent notamment des joueurs de La Réunion et de Madagascar. Hoffmann voit déjà plus loin: «Nous espérons que la prochaine édition accueillera des joueurs d'Afrique du Sud, une excellente occasion de confronter les talents.»

Voir plus loin que Maurice

Vallet incarne, lui, le lien entre cette structuration et le terrain. Devenu une référence du circuit et n°1 mauricien, il mesure directement l'évolution du niveau des compétitions. Cette saison encore, sa régularité lui a permis de conserver la tête du classement national et de conduire une nouvelle fois Maurice vers l'Island Padel Cup.

La création de cette compétition régionale marque justement une autre étape. Maurice, La Réunion et Madagascar disposent désormais d'un rendez-vous où le développement du padel de chaque île peut se mesurer à celui des voisines.

Lors de l'édition organisée à Maurice en 2025, Hoffmann résumait cette ambition : «Voir La Réunion, Madagascar et Maurice réunis sur un même terrain, c'est historique. Cela prouve que notre sport est capable de rassembler bien au-delà des frontières.»

De quelques lignes au quadricolore

Vallet, alors capitaine mauricien, allait dans le même sens : «Nous jouons pour nos couleurs, mais aussi avec cette vision commune : faire du padel dans l'océan Indien une référence.»

Neuf ans après les premières réflexions de 2017, l'image a quelque chose de symbolique. Maurice possède aujourd'hui plusieurs clubs, un circuit régulier, différentes catégories de compétition et une sélection masculine et féminine qui s'apprête à disputer l'Island Padel Cup à La Réunion.

«Quand je repense à cette feuille de papier avec Pascal en 2017 et que je vois aujourd'hui des joueurs se préparer à porter le quadricolore en padel, je mesure surtout le chemin parcouru», confie Bezandry.

L'intéressé tient cependant à rappeler que cette progression dépasse largement trois hommes. Clubs, joueurs, organisateurs, partenaires et passionnés ont tous contribué à l'essor de la discipline.

Bezandry, Hoffmann et Vallet auront néanmoins accompagné plusieurs étapes clés de cette transformation. D'un mot posé sur une feuille à une sélection prête à défendre les couleurs de Maurice, le padel a changé d'échelle. Et neuf ans après les premières esquisses, le mouvement semble loin d'avoir atteint ses limites.

Mathieu Vallet, n°1 mauricien, l'un des visages de la montée en puissance du padel à Maurice.