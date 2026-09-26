Ile Maurice: Deux proches de Saraswatee Mootia au coeur des soupçons

L'enquête sur le meurtre de Saraswatee Mootia, 60 ans, a pris une tournure majeure avec l'arrestation de deux membres de son entourage : son frère, Satyama Tany, 54 ans, et sa belle-fille, Khoosboo Mootia, 29 ans. Interpellés le jeudi 24 septembre par la Major Crime Investigation Team (MCIT), ils ont comparu hier devant le tribunal de Pamplemousses. Tany fait l'objet d'une accusation provisoire de giving instructions to commit murder, tandis que Khoosboo Mootia est poursuivie pour conspiracy.

Le corps inerte de la sexagénaire avait été découvert le 18 septembre dans sa plantation de légumes à Triolet. Jusqu'alors, l'enquête se concentrait principalement sur Radhakrishna Mooneesawmy (photo), 52 ans. Mais de nouvelles informations fournies par ce dernier ont orienté les enquêteurs vers les deux proches désormais arrêtés. Selon lui, des discussions liées au projet présumé de meurtre auraient eu lieu à Petit-Raffray, où résident Satyama Tany et Mooneesawmy. Ce dernier affirme également que Khoosboo Mootia se rendait régulièrement dans cette localité.

Une piste sensible est désormais examinée : Saraswatee Mootia aurait découvert une relation présumée entre son frère et sa belle-fille. Mooneesawmy soutient que la victime aurait été perçue comme un obstacle à cette relation, ce qui aurait motivé le meurtre. Cette version reste toutefois au stade d'allégations et doit être confirmée par des éléments tangibles. Mooneesawmy affirme également que Tany lui aurait donné l'instruction de tuer sa soeur, orientant l'enquête vers un mobile différent de celui envisagé initialement. Les premiers jours, les enquêteurs s'étaient intéressés à un différend financier lié à la vente d'un terrain.

Le fils de Saraswatee Mootia et Khoosboo Mootia s'étaient récemment mariés, ajoutant une dimension familiale complexe à l'affaire. Certains proches de la victime avaient déjà exprimé des doutes sur le comportement de Tany et Khoosboo après le drame, estimant qu'ils semblaient en savoir davantage sur les circonstances du meurtre. Les liens entre Tany et Mooneesawmy, présentés comme amis, avaient également renforcé ces soupçons.

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Les deux suspects nient les accusations, affirmant que Mooneesawmy chercherait à se venger de l'entourage de la victime. La MCIT poursuit ses investigations pour déterminer le rôle exact de chacun et vérifier les différentes versions. Les accusations demeurent provisoires.