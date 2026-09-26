Ile Maurice: Le froid, nouveau geste beauté

Et si la fraîcheur devenait le nouveau secret d'une peau éclatante ? De plus en plus prisés, les soins du visage à base de froid misent sur l'action du froid pour stimuler la peau, raviver l'éclat et offrir un effet tenseur immédiat. Mais cette technique, aussi séduisante soit-elle, demande précision et expertise.

Longtemps associé au simple geste de passer un glaçon sur le visage, le froid s'invite désormais dans des protocoles esthétiques beaucoup plus sophistiqués. Au Ice Skin Clinic à Grand-Baie, Sylvie, chimiste de formation reconvertie dans l'esthétique, propose son IceSkin Glow, un soin qui associe le froid à l'hydratation et à la luminothérapie.

«Le froid stimule la circulation sanguine et favorise la régénération cellulaire. Il procure également un effet tenseur immédiat : la peau paraît plus fraîche, plus tonique et les pores sont resserrés,» explique Sylvie, qui a quitté sa Belgique natale et s'est installée à Maurice depuis 7 mois.

Le froid et l'illuminothérapie forment un duo idéal pour réveiller l'éclat du teint.

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Contrairement à un soin du visage classique, essentiellement superficiel, le protocole à froid vise une action plus profonde sur la peau. Chez Sylvie, le froid est associé à des actifs hydratants, notamment l'aloe vera, ainsi qu'à des vitamines C et E et des huiles essentielles. La luminothérapie complète le soin en contribuant à apaiser la peau et à réveiller son éclat. «J'aime associer le froid à l'hydratation, car elle permet de maintenir les bénéfices du soin dans le temps. La luminothérapie, elle, aide à apaiser la peau et à raviver sa luminosité,» précise-t-elle.

Le protocole IceSkin Glow est réalisé progressivement. La température débute autour de 1 °C avant d'atteindre environ 5 °C. Un masque appliqué au préalable agit comme une barrière protectrice entre le froid et la peau.

Un effet glow immédiat

Le résultat recherché ? Une peau plus lumineuse, des pores visiblement resserrés et un teint plus uniforme. Le soin est également proposé pour les peaux sujettes aux imperfections et peut contribuer à apaiser certaines rougeurs ou sensations d'irritation. «Le froid peut également être particulièrement apaisant lorsque la peau a pris un coup de soleil,» souligne Sylvie.

À la maison, ne jamais appliquer un glaçon directement sur la peau. Enveloppez-le dans un linge propre pour profiter de ses bienfaits en toute sécurité.

Pour un entretien régulier, elle recommande généralement un soin par mois. Une cure plus intensive, à raison d'une séance par semaine pendant trois semaines, peut être envisagée selon les besoins de la peau.

Le froid, oui... mais pas n'importe comment

Si la technique séduit, elle n'est pas sans risques lorsqu'elle est mal maîtrisée. Une exposition excessive au froid peut provoquer irritation, rougeur ou brûlure. La température, la durée d'exposition et le protocole doivent donc être strictement contrôlés.

«Il ne faut surtout pas reproduire ce type de soin chez soi avec des méthodes improvisées. Le froid peut brûler la peau s'il est mal utilisé. La durée et la température doivent être parfaitement maîtrisées,» insiste-t-elle.

Après la séance, aucune précaution particulière n'est nécessaire. Les activités quotidiennes, le sport ou la baignade peuvent reprendre normalement. Une précaution reste toutefois essentielle : protéger sa peau du soleil avec une crème.

Lors du soin, la température débute autour de 1 °C avant d'atteindre environ 5 °C, pour une expérience à la fois douce et revitalisante.

Sylvie met aujourd'hui son parcours de chimiste et sa formation en esthétique et dermatologie au service de soins qu'elle développe elle-même. Son credo ? Utiliser le froid avec précision pour transformer une sensation de fraîcheur en véritable rituel beauté.

Le geste fraîcheur à la maison

Envie d'un petit coup de frais au réveil ? Les glaçons peuvent s'intégrer à une routine beauté simple, à condition de les utiliser avec douceur. Le froid aide temporairement à décongestionner le visage et peut donner au teint une apparence plus fraîche et réveillée.

Après avoir nettoyé la peau, enveloppez un glaçon dans un linge propre. Faites-le glisser délicatement sur le visage, sans jamais le maintenir au même endroit. Commencez par les joues, puis le front et le menton, en évitant le contour immédiat des yeux. Quelques passages légers suffisent. Vous pouvez également congeler de l'eau avec une infusion de camomille pour un geste encore plus sensoriel. Le bon réflexe : ne jamais appliquer directement un glaçon sur la peau et ne pas prolonger le geste. Les peaux sensibles doivent être particulièrement prudentes. Le froid doit rester un rituel plaisir, jamais une épreuve pour la peau.