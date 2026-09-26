Tunisie: Recherche scientifique - Plus de mille projets financés par l'ANPR depuis 2012

Près de 1.200 projets dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de l'énergie, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que dans d'autres secteurs ont été financés par l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique (ANPR) depuis 2012, a indiqué son directeur général, Chedly Abdelly.

Dans une déclaration à l'agence TAP, en marge de la troisième édition de la « Nuit européenne des chercheurs », organisée vendredi à la Cité des sciences à Tunis, il a précisé que l'ANPR finance essentiellement des thématiques présentant un intérêt national et international, notamment l'agriculture et l'environnement, tout en oeuvrant à valoriser les résultats scientifiques et à favoriser le transfert technologique.

La Tunisie, à l'instar des autres pays, fait face à des défis liés aux changements climatiques qui pourraient avoir des répercussions sur son économie au cours des prochaines années, a-t-il relevé.

Ces enjeux nécessitent, selon lui, de renforcer le recours à la recherche scientifique et de valoriser ses résultats, particulièrement dans les secteurs prioritaires.

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Selon l'Indice mondial de l'innovation 2025 publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), la Tunisie occupe le 17e rang mondial en matière de densité des publications scientifiques et techniques. Elle se classe par ailleurs 76e sur 139 économies au classement général et 58e pour les résultats en matière d'innovation.

L'indicateur relatif à la densité des publications scientifiques et techniques repose sur le nombre d'articles consacrés aux sciences et aux technologies et indexés dans les bases de données scientifiques internationales. L'édition 2026 de l'Indice mondial de l'innovation n'a pas encore été publiée, a-t-il précisé.

Sur le plan de la coopération internationale, la Tunisie bénéficie du statut de partenaire de l'Union européenne dans le domaine de la recherche et de l'innovation, offrant plusieurs mécanismes de financement, notamment dans les secteurs agricole et environnemental.

Abdelly a notamment cité un projet européen d'appui à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique dans le domaine de l'environnement, doté de 11,5 millions d'euros, soit environ 38,8 millions de dinars, et prévu jusqu'en 2028.

Dans ce cadre, 200 jeunes chercheurs ont intégré un programme de mobilité et sont mis en relation avec des municipalités, des associations environnementales, des entreprises industrielles et des centres de recherche afin d'identifier les problématiques locales et de développer des projets de recherche appliquée.

Sur les 200 projets prévus, 120 ont déjà bénéficié d'un financement, tandis que les procédures se poursuivent pour les autres.

Le projet prévoit également un appel à candidatures destiné à 13 universités, chacune devant sélectionner un partenaire économique pour élaborer un projet visant à développer des activités considérées comme des piliers de l'économie tunisienne dans les secteurs prioritaires, ainsi qu'à mettre en place des programmes de formation dans le domaine environnemental.

La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 30 septembre 2026. Chaque projet retenu bénéficiera d'un financement de 800 mille dinars.