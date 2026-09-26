Tunisie: CTN - La plateforme AFerry à l'honneur à bord du car-ferry Tanit après une saison record

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a accueilli, jeudi dernier, une délégation de la plateforme de réservation en ligne AFerry à bord du car-ferry Tanit, ancré au port de La Goulette. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et du resserrement des liens avec son réseau de vente et ses partenaires commerciaux.

Une consécration suite à la saison estivale

D'après un communiqué publié sur la page officielle de la compagnie sur les réseaux sociaux, cette visite intervient au terme de la saison estivale 2026, au cours de laquelle la plateforme AFerry s'est distinguée en tant que premier vendeur des produits de la CTN.

Cette initiative reflète la volonté de l'armateur national de consolider ses relations avec son réseau de distribution, de développer ses partenariats commerciaux, de dynamiser la commercialisation de ses services de transport maritime et d'optimiser la coordination avec les plateformes de réservation internationales.

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Bilan et perspectives de collaboration

La visite a été marquée par la tenue d'une séance de travail conjointe présidée par le commandant du Tanit, en présence de représentants des équipes commerciales et techniques de la CTN ainsi que des membres de la délégation d'AFerry. Les discussions ont porté sur le bilan de la saison écoulée, l'évaluation de ses différents aspects, ainsi que sur l'exploration des perspectives de coopération en vue du prochain exercice.

À l'issue de cette réunion, la délégation a effectué une visite guidée des différents espaces, équipements et prestations disponibles à bord du navire, permettant ainsi aux représentants d'apprécier concrètement le produit maritime qu'ils promeuvent au sein de leur réseau.

Les deux parties ont réitéré leur engagement à poursuivre leur action commune et à élargir les horizons de leur partenariat pour les périodes à venir.