Tunisie: Marché de Bir El Kassâa - Passage à l'horaire d'hiver à partir du 28 septembre

26 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Société Tunisienne des Marchés de Gros a annoncé, ce samedi, l'instauration des horaires d'hiver pour les opérations d'approvisionnement et de vente au sein du marché de gros de Bir El Kassâa. Pris en application de l'article 18 du règlement intérieur du marché d'intérêt national, ce nouveau calendrier entrera en vigueur dès le lundi 28 septembre 2026.

Concernant les produits maraîchers et les fruits, l'approvisionnement s'effectuera désormais en deux tranches distinctes : la première de 17h30 à 01h00 du matin, et la seconde de 03h00 à 05h00 du matin. Quant à la vente au public et aux professionnels, elle débutera à 05h00 pour s'achever à midi.

Pour le secteur des produits de la pêche, l'approvisionnement sera autorisé de 17h30 jusqu'à minuit. Enfin, la vente des poissons se déroulera en continu à partir de minuit et s'étendra également jusqu'à midi.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.