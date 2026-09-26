Tunisie: Marché de Bir El Kassâa - Passage à l'horaire d'hiver à partir du 28 septembre

La Société Tunisienne des Marchés de Gros a annoncé, ce samedi, l'instauration des horaires d'hiver pour les opérations d'approvisionnement et de vente au sein du marché de gros de Bir El Kassâa. Pris en application de l'article 18 du règlement intérieur du marché d'intérêt national, ce nouveau calendrier entrera en vigueur dès le lundi 28 septembre 2026.

Concernant les produits maraîchers et les fruits, l'approvisionnement s'effectuera désormais en deux tranches distinctes : la première de 17h30 à 01h00 du matin, et la seconde de 03h00 à 05h00 du matin. Quant à la vente au public et aux professionnels, elle débutera à 05h00 pour s'achever à midi.

Pour le secteur des produits de la pêche, l'approvisionnement sera autorisé de 17h30 jusqu'à minuit. Enfin, la vente des poissons se déroulera en continu à partir de minuit et s'étendra également jusqu'à midi.