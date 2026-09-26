Afrique du Nord: « Nous voulons agir pour un océan sans plastique » - Le message de jeunes tunisiens et marocains au Forum Mondial de la Mer

Réunis à Bizerte lors du 9e Forum mondial de la mer, des élèves tunisiens et marocains ont lancé un appel vibrant pour la protection de l'environnement marin. Entre exigences adressées aux décideurs, appels aux chercheurs et propositions concrètes, la jeunesse des deux rives réclame une mobilisation générale face aux 230 000 tonnes de déchets qui polluent la Méditerranée chaque année.

« Ce que nous voulons pour l'avenir est simple : des plages propres, une mer saine, des rivages naturels et, par-dessus tout, une riche biodiversité. » C'est par ces mots empreints de détermination que des collégiens et lycéens, membres des clubs « Jeunes pour l'océan » en Tunisie et au Maroc, ont exprimé leur engagement.

S'exprimant lors de la 9e édition du Forum mondial de la mer, qui s'est tenue les 24 et 25 septembre 2026 à Bizerte, ces jeunes ont interpellé l'ensemble des acteurs de la société pour bâtir une Méditerranée exempte de plastique. Refusant de rester spectateurs, ils affirment : « Nous ne voulons pas attendre que les autres bougent, nous voulons agir nous aussi. »

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Cette tribune de la jeunesse intervient dans un contexte alarmant. Chaque année, 230 000 tonnes de déchets se déversent dans la mer Méditerranée. Le plastique représente à lui seul 77% des détritus ramassés sur les plages, soit l'équivalent de plus d'une demi-tonne par minute, s'accumulant durablement sur les fonds marins.

Malgré leur forte implication associative, scientifique et entrepreneuriale, ces jeunes regrettent de rester sous-représentés dans les sphères de décision. À Bizerte, ils ont prouvé qu'ils avaient non seulement des idées et des solutions, mais surtout la ferme intention de peser sur le destin de leur mer commune.