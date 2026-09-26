Tunisie: Pourquoi - De l'état de l'infrastructure routière...

L'état de l'infrastructure routière désole et irrite. La chaussée dévoile l'imperfection des travaux publics, lesquels ne tiennent, souvent, qu'une saison : des creux, des bosses, des saillies ainsi que des dos d'âne qui ressemblent plus à des bosses de chameau, mettent, en continu, les conducteurs dans une situation à la fois stressante et risquée.

Combien d'accidents de la route sont survenus suite à un nid-de-poule dissimulé sous l'eau de pluie ou encore invisible la nuit ? Pourtant, les taxes sur l'infrastructure routière appelés «vignette» sont, immanquablement et inéluctablement payés par la totalité des conducteurs; de l'argent qui devrait, ne serait-ce qu'en partie, être investi dans l'état des routes...