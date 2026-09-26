Tunisie: Pourquoi - De l'état de l'infrastructure routière...

26 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Dorra BEN SALEM

L'état de l'infrastructure routière désole et irrite. La chaussée dévoile l'imperfection des travaux publics, lesquels ne tiennent, souvent, qu'une saison : des creux, des bosses, des saillies ainsi que des dos d'âne qui ressemblent plus à des bosses de chameau, mettent, en continu, les conducteurs dans une situation à la fois stressante et risquée.

Combien d'accidents de la route sont survenus suite à un nid-de-poule dissimulé sous l'eau de pluie ou encore invisible la nuit ? Pourtant, les taxes sur l'infrastructure routière appelés «vignette» sont, immanquablement et inéluctablement payés par la totalité des conducteurs; de l'argent qui devrait, ne serait-ce qu'en partie, être investi dans l'état des routes...

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