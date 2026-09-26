Tunisie: CHU Sahloul - 1,5 million de dinars pour l'aménagement d'un nouveau bloc d'urologie et de maxillo-faciale

Les travaux d'aménagement d'un nouveau bloc de chirurgie spécialisée démarreront prochainement au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sahloul à Sousse. Destiné aux services d'urologie et de chirurgie maxillo-faciale, ce projet représente un investissement estimé à 1,5 million de dinars, pour une durée de réalisation ne dépassant pas six mois, a annoncé la direction générale du CHU dans un communiqué publié ce samedi.

Cette annonce fait suite à une réunion de coordination qui s'est tenue vendredi sous la présidence du directeur général de l'établissement, Chawki Ben Hamouda, afin de finaliser les préparatifs de ce chantier d'envergure.

Une portée nationale pour le CHU Sahloul

Présent, le président de la commission médicale, a souligné que le CHU Sahloul constitue une véritable référence pour les patients venus des quatre coins de la Tunisie pour des interventions dans ces deux spécialités, conférant ainsi au projet une dimension éminemment nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La réunion a également rassemblé les chefs des départements concernés, les cadres techniques -- sous la conduite du directeur des services généraux et de la maintenance,et du chef du service de soins, ainsi que les représentants des bureaux d'études d'ingénierie, du bureau de contrôle et les entrepreneurs chargés de l'exécution des travaux.

Le directeur général a insisté sur l'importance de cette concertation pour garantir une synergie parfaite entre tous les intervenants. L'objectif est de clarifier les responsabilités de chacun en matière de réalisation, de suivi et de respect des délais, afin d'assurer le bon déroulement du chantier dans des conditions optimales et d'éviter tout dysfonctionnement ou retard.

Enfin, il a rappelé la nécessité d'un respect strict du délai contractuel fixé à un maximum de six mois, tout en maintenant un suivi constant entre toutes les parties prenantes jusqu'à l'achèvement des travaux et la mise en service effective du nouveau pavillon.