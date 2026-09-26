Tunisie: Kairouan-concours artistique « Green'Ta Créa » - Coup de projecteur sur les changements climatiques

Les jeunes de Kairouan âgés de 18 à 35 ans se donnent rendez-vous ce samedi, entre 15h00 et 18h00 au complexe de la jeunesse de la région, pour participer à la compétition créative « Green'Ta Créa ». Cet événement leur offre une tribune d'expression artistique pour aborder les enjeux climatiques de leur territoire selon leur propre sensibilité.

Cette compétition d'expression artistique et de sensibilisation aux changements climatiques s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation « Green'Ta », initiée par le projet « Action climatique inclusive et participative dans les municipalités tunisiennes ».

L'initiative est mise en oeuvre par le Centre International de Développement Local et de Bonne Gouvernance (CILG-VNG International), en partenariat avec la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) et avec l'appui d'Affaires mondiales Canada (AMC), en étroite collaboration avec les ministères tunisiens de l'Intérieur et de l'Environnement.

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Les participants sont invités à s'emparer de problématiques cruciales telles que la pénurie d'eau, la sécheresse, la hausse des températures, l'agriculture ou encore la dégradation des sols. À travers leurs passions respectives - qu'il s'agisse du théâtre, de la danse, du slam ou de la réalisation de courts-métrages -, les jeunes talents expriment leur vision de l'adaptation, de la résilience et de l'action climatique de manière créative et engagée.