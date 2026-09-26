Tunisie: Animed - Une réunion d'acteurs du patrimoine à Oudna

Une table ronde consacrée à la formation aux métiers du patrimoine et au renforcement des compétences dans le cadre du projet européen Diem.

L'Association Animed, partenaire tunisien du projet européen Diem - Developing Inclusive Education in the Mediterranean, organise, lundi 28 septembre, une table ronde consacrée aux premiers résultats du projet et à ses prochaines étapes en Tunisie.

La rencontre, prévue de 9h00 à 14h00 sur le site archéologique d'Oudna, s'inscrit dans le cadre du projet Diem, cofinancé par l'Union européenne à travers le programme Interreg Next MED. Elle réunira des représentants d'institutions tunisiennes, des acteurs du patrimoine, des établissements d'enseignement supérieur et de formation ainsi que les différents partenaires du projet. Cette table ronde sera l'occasion de présenter les travaux menés en Tunisie autour de l'intégration du patrimoine culturel dans les différents niveaux de formation et d'enseignement supérieur.

Les discussions porteront notamment sur les parcours de formation existants et les écarts identifiés avec certains standards internationaux dans le domaine des métiers du patrimoine.

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Les participants examineront également les besoins en compétences et les perspectives de développement de formations mieux adaptées aux évolutions du secteur, dans une démarche visant à rapprocher les acteurs du patrimoine, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur.

Les échanges permettront, par ailleurs, de présenter le programme international de formation élaboré dans le cadre de Diem, ainsi que les prochaines étapes de sa mise en oeuvre en Tunisie. Parmi celles-ci figure notamment une formation destinée aux formateurs, dont le démarrage est prévu à partir du 15 octobre 2026.

La rencontre sera également marquée par la présentation des différents partenaires impliqués dans le projet et par la signature officielle de conventions de partenariat entre Animed et les institutions tunisiennes appelées à contribuer à l'ancrage et au déploiement des formations développées dans le cadre de Diem.

À travers cette rencontre, Animed entend ainsi favoriser le dialogue entre les institutions, les professionnels du patrimoine et les structures de formation, afin de consolider les passerelles entre transmission des savoirs, développement des compétences et préservation du patrimoine culturel.