Afrique: Éliminatoires de la CAN 2027 - Un petit point pour l'équipe de Tunisie face à l'Ouganda - Manque de personnalité et de continuité

Certains choix de Chaâbani étaient discutables, mais les joueurs étaient aussi sans cran et peu concis en deuxième mi-temps. L'équipe de Tunisie n'a pas laissé une bonne impression.

Les bonnes intentions ne suffisent pas dans les matches à enjeu. Moine Chaâbani l'a appris à ses dépens face à l'Ouganda. Un match nul au goût d'une défaite, surtout les dernières 20 minutes, tellement le jeu des Tunisiens était décousu et les joueurs étaient perdus et mal inspirés.

Et pourtant, le nouveau sélectionneur a donné un coup de neuf à son onze type. Pour une première, il a pris le risque d'innover et de laisser des éléments de métier sur le banc comme Achouri, Ltaief, Mastouri ou Maâloul. C'était un message positif. Une première mi-temps bonne malgré tout, un avantage, puis un recul en seconde mi-temps et un nul qui fait mal.

Entre-temps, Chaâbani a changé son équipe en lançant les Kadida, Achouri, Ben Slimane, Ltaief et Rafiaa, et ceci n'a pas apporté grand-chose, car il y avait un problème de fond : l'équipe n'était pas homogène, les joueurs étaient fatigués et mal inspirés.

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Le but ougandais, sur une erreur de placement de Talbi et Arous et une nonchalance de Valéry et Dahmen, a bouleversé l'équipe de Tunisie. Il n' y avait pas eu de réaction, d'occasions claires, de mouvements étudiés et ceci inquiète fort. L'effet Mondial est-il encore dans les têtes et les jambes? Joueurs blasés et en perte de vitesse à l'image de Ben Romdhane et Sassi, tous les deux hors sujet?

Changements inappropriés ? Manque de volonté ? Un peu de tout cela, mais même si on ne doit pas être très sévère pour un premier match, on reste déçu de l'image produite, notamment dans les dernières minutes.

Les passes étaient prévisibles et en largeur (plusieurs fois), les interceptions tardives avec des renvois pêle-mêle de la balle et pas d'impact en fin de match. On pouvait rester encore une heure à jouer, l'équipe de Tunisie ne pouvait pas créer le danger.

Changements à faire

Pour sa première, c'est un semi-échec pour Chaâbani qui doit revoir ses choix pour le match du Botswana. y a obligation de changer de casting. Les Arous, Sassi, Ben Romdhane, Tounekti, Loumi, Cherni et Valéry étaient loin de la forme et sans apport réel. Les cartes Maâloul, Ghram, Rafiaa, Aidouni, Kadida, Ltaief peuvent apporter plus si elles sont utilisées dès le début.

De plus, un joueur comme Ismail Gharbi doit rester le plus longtemps possible sur le terrain étant bon dans la transition. Chaâbani jouera gros ce lundi, car un mauvais résultat va lui compliquer la mission et le parcours vers la CAN. Ce qu'on a vu contre l'Ouganda n'était pas plaisant du tout, et, en trois jours, l'entraîneur national doit aider ses joueurs à retrouver un minimum de continuité dans l'effort.

Finalement, les joueurs sont les vrais acteurs sur le terrain. A eux de se surpasser et de se rappeler qu'ils représentent une équipe nationale, une nation et un peuple qui attendent beaucoup plus. Pour faire oublier la déception, il est nécessaire de revoir sa copie et d'assumer le statut de joueur international.