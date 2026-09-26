Tunisie: Ariana-El Ghazela - La colère des parents face au refus d'inscription de leurs enfants

26 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Ce samedi, des parents d'élèves habitant la cité d'El Ghazela, dans le gouvernorat de l'Ariana, se sont rassemblés devant le collège se trouvant dans cette zone pour exiger l'inscription de leurs enfants dans cet établissement de proximité. Les contestataires déplorent l'orientation de ces derniers vers le collège d'Ennkhilet, situé plus loin de leurs domiciles et difficile d'accès, en particulier par temps de pluie en raison du mauvais état des routes.

Le collectif de parents invoque également des craintes pour la sécurité des élèves, des contraintes de santé ou d'ordre social empêchant l'accompagnement des enfants, ainsi que la dispersion de la fratrie dans des établissements scolaires différents qui complexifie le suivi parental.

Face à ces contestations, la déléguée régionale de l'Éducation à l'Ariana, Mehrezia Taieb, a indiqué que la capacité d'accueil de l'établissement d'El Ghazela a atteint son seuil maximal, rendant toute nouvelle admission impossible parmi les quatre cents demandes reçues.

Tout en soulignant qu'une partie des parents a accepté les solutions de rechange proposées, elle a annoncé qu'une étude est actuellement en cours pour planifier l'extension de l'établissement en vue d'accroître sa capacité d'accueil pour la prochaine rentrée scolaire.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.