Tunisie: Ariana-El Ghazela - La colère des parents face au refus d'inscription de leurs enfants

Ce samedi, des parents d'élèves habitant la cité d'El Ghazela, dans le gouvernorat de l'Ariana, se sont rassemblés devant le collège se trouvant dans cette zone pour exiger l'inscription de leurs enfants dans cet établissement de proximité. Les contestataires déplorent l'orientation de ces derniers vers le collège d'Ennkhilet, situé plus loin de leurs domiciles et difficile d'accès, en particulier par temps de pluie en raison du mauvais état des routes.

Le collectif de parents invoque également des craintes pour la sécurité des élèves, des contraintes de santé ou d'ordre social empêchant l'accompagnement des enfants, ainsi que la dispersion de la fratrie dans des établissements scolaires différents qui complexifie le suivi parental.

Face à ces contestations, la déléguée régionale de l'Éducation à l'Ariana, Mehrezia Taieb, a indiqué que la capacité d'accueil de l'établissement d'El Ghazela a atteint son seuil maximal, rendant toute nouvelle admission impossible parmi les quatre cents demandes reçues.

Tout en soulignant qu'une partie des parents a accepté les solutions de rechange proposées, elle a annoncé qu'une étude est actuellement en cours pour planifier l'extension de l'établissement en vue d'accroître sa capacité d'accueil pour la prochaine rentrée scolaire.