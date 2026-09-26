Tunisie: Le footballeur tunisien Yassine Meriah annonce sa retraite

26 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le défenseur international tunisien Yassine Meriah a annoncé, ce samedi, sa décision de mettre un terme à sa carrière de footballeur, évoquant des problèmes de santé persistants au niveau du genou.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le joueur de 33 ans explique avoir pris cette décision après une longue réflexion. Le joueur, qui a souffert pendant environ deux ans de douleurs importantes au genou, a affirmé avoir essayé de poursuivre sa carrière malgré ces difficultés, mais estime désormais que le moment est venu de privilégier sa santé et de prendre du repos.

Une carrière marquée par plusieurs expériences

Né le 2 juillet 1993, Yassine Meriah a évolué au poste de défenseur central. Il a notamment porté les couleurs de l'ES Métlaoui, du CS Sfaxien, de l'Olympiakos, de Kasimpaşa, de Çaykur Rizespor, d'Al Ain et de l'Espérance de Tunis et du Club Africain. Il compte également de nombreuses sélections avec l'équipe nationale tunisienne.

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Avec la sélection tunisienne, Meriah a notamment participé à la Coupe du monde 2018 en Russie et à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il a, également, disputé la CAN 2019, compétition au cours de laquelle il figurait dans l'équipe-type du tournoi.

Son parcours en club lui a également permis de remporter plusieurs titres, notamment le championnat tunisien avec l'Espérance de Tunis, ainsi que des trophées en Grèce et aux Émirats arabes unis.

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