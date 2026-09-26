Tunisie: Thriathlon - World Triathlon Development Regional Cup - Le Tunisien Zakaria Chetioui médaillé d'or

26 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Tunisien Zakaria Chetioui a remporté le titre de la World Triathlon Development Regional Cup, disputé samedi à Skikda (Algérie), en terminant l'épreuve en 56 min et 10 sec.

L'athlète tunisien s'est imposé devant l'Algérien Naïm Mokhfi (57 mn et 38 sec) et le Mauricien Rémi Gérard qui a complété le podium en 58 mn et 2 sec.

Cette compétition a comporté une épreuve de natation sur une distance de 750 m, suivie d'une course cycliste sur route sur 20 km et d'une course à pied sur 5 km. Elle a réuni des athlètes représentant l'Algérie, la Tunisie, Maurice et le Togo.

La World Triathlon Development Regional Cups est une série d'épreuves internationales de triathlon organisées à travers le monde afin de soutenir les fédérations nationales émergentes. Ces compétitions offrent aux athlètes des opportunités importantes de progresser grâce à la participation à des courses de niveau international et à l'obtention de points pour les classements continental et mondial.

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