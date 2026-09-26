Tunisie: Aigles de Carthage - La FTF appelle à l'union et au fair-play

26 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Face aux enjeux sportifs à venir, la Fédération Tunisienne de Football (FTF) a lancé un appel vibrant aux supporters pour qu'ils maintiennent leur soutien indéfectible à la sélection nationale.

Dans un communiqué officiel, l'instance fédérale invite le public à faire preuve d'un sens civique irréprochable en tournant le dos à la violence verbale et aux discours haineux, que ce soit dans les tribunes des stades ou sur les réseaux sociaux.

Insistant sur l'importance du dépassement de soi, la FTF a rappelé la nécessité absolue de reléguer au second plan les rivalités et les appartenances clubistiques étriquées. L'objectif est de réaliser une union sacrée autour du maillot national et du drapeau tunisien.

Selon la fédération, un encadrement et un encouragement responsables, couplés au respect strict de l'éthique sportive, constituent les piliers indispensables pour offrir aux « Aigles de Carthage » un climat serein et positif. Une telle mobilisation est également perçue comme le meilleur moyen d'honorer et de refléter l'image civilisée du football tunisien sur la scène sportive.

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