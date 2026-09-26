Afrique: Volley - La Tunisie bat le Cameroun 3-0 en finale - Ils étaient merveilleux...

Victoire sans bavure pour un Six national qui retrouve le toit de l'Afrique. Un 123e sacre bien mérité.

Une joie immense hier à la coupole d'El Menzah comme ce fut le cas en 1995 et le titre africain remporté par la génération Hfaiedh. Il a fallu trois petits sets pour les coéquipiers de Khaled Ben Slimene pour qu'ils battent une moyenne et naïve sélection camerounaise et remporter le sacre africain.

C'était mérité au bout d'un tournoi de bonne facture où des équipes comme l'Egypte et l'Algérie, concurrents directs, ont dû fléchir et ne pas atteindre la finale. Hier, l'équipe de Tunisie a complètement dominé son adversaire : une bonne qualité de service et des attaques efficaces et variés entre la diagonale et le parallèle pour profiter de la faiblesse du Cameroun en défense.

Dans le camp adverse, la première arme, le service a calé avec tellement de services ratés et un risque énorme qui nous a donné plusieurs points. Trois joueurs clefs dans la victoire hier et la consécration : Oussama Ben Romdhane très brillant au poste 4 et dans les services, Khaled Ben Slimene, magistral dans le rôle de passeur polyvalent et Ali Bangui, un gaucher qui a permis de varier les attaques. 25-22, 25-18 et 25-19, la victoire tunisienne a été indiscutable.

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Les Mbarki (bon dans le service et la réception), Karamossli, Hfaiedh et tous les joueurs tunisiens ont été appliqués. Face à un adversaire pas très technique, il fallait être bon dans la réception et éviter de jouer à son rythme. Le plan de Camille Palaci a bien fonctionné durant la finale et aussi dans les autres matches où le Six national a progressé et passé la vitesse supérieure. Un titre, une organisation honnête malgré trois semaines de délai, voilà une réussite totale.

L'équipe de Tunisie sera le représentant de l'Afrique aux prochains Jeux olympiques et se qualifie aussi au Mondial.

La sélection algérienne, elle, s'est qualifiée pour le Championnat du monde 2027 messieurs, après avoir remporté le match de classement pour la troisième place aux dépens du Maroc 3-0 (25-19, 25-21, 25-18), vendredi, au palais des sports d'El Menzah.