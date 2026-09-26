Congo-Brazzaville: Gestion financière - Investir dans les projets pour créer de la valeur

L'argent, gardé dans la maison ou dans les banques sans rien faire avec, ne profite pas à son propriétaire. Il faut plutôt l'investir dans des projets concrets afin qu'il créé de la valeur. La problématique a été débattue lors de la première édition des "Rencontres de l'investissement, de l'épargne et du crédit"(Riep), organisées le 24 septembre à Brazzaville.

L'évènement a réuni les institutions financières, les régulateurs du secteur, les entrepreneurs, les étudiants et le grand public, autour de l'épargne, du crédit des services financiers numériques et de la protection du patrimoine.

Sept thématiques ont été développées à cet effet pour bien édifier les participants afin qu'ils comprennent l'enjeu de l'investissement et du crédit dans la société d'aujourd'hui. Il s'agit, entre autres, de « Epargne, capital et création de la valeur ; budget et épargne : la méthode ; confiance numérique : cybersécurité, protection du client ; comprendre et accéder au client ; mobile money et fintechs : l'innovation peut-elle bancariser ceux que la finance traditionnelle a oublié ? »

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A traves les différents panels animés, le Riep a édifié les participants sur plusieurs techniques liées à l'investissement, dans le but de changer la vision des choses. Les experts leur ont montré notamment comment établir un budget, constituer une épargne régulièrement, comprendre un crédit, identifier les risques d'un investissement, investir et construire un patrimoine.

« Au cours de nos échanges, vous allez apprendre, avec des outils concrets, à construire un budget qui tient la route. De même, vous allez comprendre comment un dossier de crédit est examiné et pourquoi tant de dossiers échouent avant même d'être étudiés sérieusement. Dans le même temps, vous découvrirez comment le mobile money transforme l'accès aux services financiers, ainsi que l'autonomie financière des femmes », a expliqué la commissaire générale du RIEP, Lynda Massala.