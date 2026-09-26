Congo-Brazzaville: Mindouli - Les conseillers d'entreprise accompagnent les petits producteurs agricoles

Les conseillers d'entreprise de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo ont séjourné à Mindouli, dans le département du Pool, du 21 au 23 septembre, afin d'assurer le suivi des bénéficiaires du projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Congo. Cette initiative réforme les chaînes agricoles et maraîchers en améliorant les indicateurs de performance de ces entreprises locales.

En visite sur son lieu d'exploitation au quartier Youloubiengué à Mindouli, Eric Mabadza, un maraîcher, cultive choux et endives sur quarante-sept sillons, proche de la station piscicole de l'État. Au cours de la visite, Mabadza a partagé avec le conseiller d'entreprise, Rhod-Mildred Mokembet, les défis majeurs qu'il rencontre, notamment la présence d'insectes nuisibles et la nécessité de louer sa surface agricole. Il précise : « J'emploie quatre jeunes trois jours par semaine, avec un salaire journalier de 1500 FCFA chacun. La terre est louée pour 10.000 FCFA par an. Nous utilisons le piment local pour lutter contre les insectes nuisibles, souvent sans succès ».

En plus des problèmes soulignés, les petits producteurs et vendeurs locaux subissent une baisse de leur chiffre d'affaires, conséquence du départ volontaire de la population en janvier 2026 à la suite d'une opération de dissuasion contre des jeunes inciviques. Ce déplacement de la population a suscité le retard dans l'écoulement des marchandises et des produits du maraîchage.

Par ailleurs, Lucie Loubikou Ngongo, commerçante de poissons fumés au marché de Mindouli, âgée de cinquante-deux ans, constate aussi une baisse de ses ventes : « Nous vendions cinq cartons de poissons séchés par semaine. Aujourd'hui, à cause du départ des habitants, il m'arrive de vendre trois cartons ou moins par semaine. Acheté à 80 000 FCFA le carton, le bénéfice varie entre 5000 FCFA et 25000 FCFA, les poissons étant souvent émiettés durant le transport ». Elle a confirmé l'importance de maîtriser certains aspects de la gestion, comme l'achat, la gestion des stocks, la présentation des marchandises et la communication avec la clientèle.

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Signalons que le suivi de performance a pour but de mesurer, analyser et optimiser les résultats d'une organisation selon ses objectifs stratégiques. En s'appuyant sur des indicateurs clés, cette démarche permet d'évaluer l'efficacité des processus, d'identifier les axes d'amélioration et de prendre des décisions éclairées. Dans un environnement compétitif, le suivi de performance est devenu un enjeu stratégique pour toute organisation souhaitant prospérer, permettant aux dirigeants de piloter avec précision et d'optimiser en continu leurs résultats.