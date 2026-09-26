Congo-Brazzaville: Quartier Latin - Koffi Olomidé prépare ses adieux

Le 26 novembre 2026, le Quartier Latin célébrera ses 40 ans d'existence. Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, Koffi Olomidé prévoit la sortie d'un coffret avec pour titre-phare « La vie en rose ».

Dans le prolongement de cette célébration, la Golden Star ouvrira l'année 2027 par un grand concert à Paris, avant d'entamer ce qui devrait être sa dernière année de prestations scéniques. En effet, 2027 devrait marquer son retrait de la scène musicale, renseigne son cercle restreint. Le « Roi du Tchatcho » entend refermer ce chapitre de sa carrière par une grande tournée d'adieu, avec pas moins d'une dizaine de dates prévues dans plusieurs pays qui ont jalonné son parcours artistique, notamment le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire.

Après cette retraite, le Quartier Latin devrait connaître une nouvelle orientation. Le groupe se muerait en formation d'accompagnement du couple Olomidé à l'occasion de concerts de gala, de spectacles privés et de grands événements. Une manière pour le Grand Mopao de tourner progressivement la page de la scène, tout en maintenant vivant l'héritage musical du Quartier Latin, l'une des formations les plus emblématiques de la musique congolaise contemporaine.