Congo-Brazzaville: Quartier Latin - Koffi Olomidé prépare ses adieux

26 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Alain Diasso

Le 26 novembre 2026, le Quartier Latin célébrera ses 40 ans d'existence. Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, Koffi Olomidé prévoit la sortie d'un coffret avec pour titre-phare « La vie en rose ».

Dans le prolongement de cette célébration, la Golden Star ouvrira l'année 2027 par un grand concert à Paris, avant d'entamer ce qui devrait être sa dernière année de prestations scéniques. En effet, 2027 devrait marquer son retrait de la scène musicale, renseigne son cercle restreint. Le « Roi du Tchatcho » entend refermer ce chapitre de sa carrière par une grande tournée d'adieu, avec pas moins d'une dizaine de dates prévues dans plusieurs pays qui ont jalonné son parcours artistique, notamment le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire.

Après cette retraite, le Quartier Latin devrait connaître une nouvelle orientation. Le groupe se muerait en formation d'accompagnement du couple Olomidé à l'occasion de concerts de gala, de spectacles privés et de grands événements. Une manière pour le Grand Mopao de tourner progressivement la page de la scène, tout en maintenant vivant l'héritage musical du Quartier Latin, l'une des formations les plus emblématiques de la musique congolaise contemporaine.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.