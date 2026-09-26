Congo-Brazzaville: Globus - Les chefs de QG renforcent leurs compétences

L'Association internationale russe Globus a organisé, les 24 et 25 septembre, à Brazzaville le premier congrès des chefs des quartiers généraux (QG) de sa plateforme numérique « L'Avenir du Congo ». Quarante-quatre responsables, venus des quinze départements, ont pris part à cette rencontre.

Le congrès s'inscrivait dans le cadre de la mise en place, à travers tout le pays, d'un réseau de citoyens engagés dans des actions d'intérêt général. Les QG ouverts dans tous les départements du Congo constituent les relais de cette dynamique. Leurs chefs et activistes accomplissent les missions proposées par la plateforme, avec pour ambition de contribuer à un avenir meilleur pour le Congo. Ils organisent notamment des « Actions de bonté » et apportent leur aide à leurs concitoyens.

Les travaux ont permis de renforcer la cohésion entre les chefs des QG des différents départements, d'accroître leur implication dans la plateforme numérique et de favoriser leur développement professionnel. Les organisateurs ont également recueilli des informations complémentaires sur les connaissances et les compétences des participants.

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Le programme a été ponctué d'activités et de jeux collectifs destinés à consolider la cohésion entre tous les congressistes. À l'issue de la rencontre, des certificats ont été remis et des récompenses ont été décernées aux participants qui se sont particulièrement distingués.

Parmi les participants mis à l'honneur figure Fred Moto Moukouele, chef du QG de la Likouala, qui a effectué le déplacement jusqu'à Brazzaville. Revenant sur son expérience, il s'est dit satisfait des enseignements tirés de cette rencontre. « Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissions pas. Mais à travers cette expérience, j'ai beaucoup appris. Je suis très heureux et je remercie Globus », a-t-il confié.

De retour dans son département, le responsable entend désormais transmettre les connaissances acquises aux membres de son équipe. « À mon retour, je vais organiser une réunion avec les autres activistes et une petite formation pour leur transmettre ce que j'ai appris ici », a-t-il indiqué, estimant que les actions engagées peuvent contribuer, à leur niveau, à l'amélioration du cadre de vie et au développement du pays. À travers ce congrès, l'Association Globus a confirmé sa volonté de structurer et de professionnaliser son réseau d'acteurs citoyens, « convaincue que l'engagement de proximité demeure un levier majeur pour le développement du pays ».