Congo-Brazzaville: Handball - La Fédération reste mobilisée

La Fédération congolaise de handball (Fécohand), à travers son secrétariat général, Edouard Sah, accompagné du trésorier général, Jean Mbama et du président de la ligue professionnelle de Brazzaville, Freddy Ngassaki, a animé une conférence de presse le 25 septembre pour évoquer les préparatifs des championnats nationaux ainsi que les projets.

Plusieurs points ont été abordés lors de cet échange avec la presse, notamment la note du ministère des Sports légitimant le bureau actuel, le fonctionnement normal de la Fédération, les agissements de certains acteurs de la discipline et les préparatifs des 23e et 54e championnats nationaux juniors et séniors.

Le secrétariat général a éclairci les aspects liés aux incompréhensions et à l'interprétation des textes fédéraux. Selon lui, lors de l'assemblée du 20 septembre 2024 aboutissant à l'élection du bureau, toutes les parties prenantes étaient présentes à l'exception d'un candidat, qui avait pris part à toutes les démarches préparatoires avant de décliner sa participation, à quelques minutes de l'assemblée, surement parce qu'il n'avait pas assez de soutien dans le corps électoral.

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«À propos de ceux qui pensent que l'assemblée était illégale, qu'ils nous présentent les textes qui soutiennent leur argument, parce que ladite assemblée était supervisée par la Fédération internationale de handball et la Confédération africaine en présence des cadres du ministère des Sports et du Comité national olympique. Toutes ces structures ont basé leur travail sur les textes internationaux et nationaux. On se demande ce que nos amis cherchent à gagner. La notoriété ? L'argent ? », a expliqué Édouard Sah, secrétaire général de la Fédération.

De son côté, le président de la ligue professionnelle, Freddy Ngassaki, a rappelé que l'élection de Mme Linda Noumazalaye est totalement légitime, puisque l'annulation de l'élection du président Ayessa avait remis les compteurs à zéro, ouvrant la voie à tous ceux qui souhaitaient postuler. Il a rappelé qu'il existe plusieurs points de jurisprudence à ce sujet, sur le plan international et national notamment dans les précédents bureaux de la Fécohand. « Si l'on s'en tient aux textes, il n'y a pas de crise, mais certains dirigeants veulent s'accaparer les responsabilités », a-t-il indiqué.

Concernant le retrait de la Fédération de la Chambre de conciliation et d'arbitrage de sport, le secrétariat général a expliqué que cette institution est trempée dans la corruption et que la Fédération ne pouvait plus continuer à collaborer avec une structure qui bafoue les textes au profit de certains individus. A propos de la tenue du championnat national, Édouard Sah a affirmé que la compétition nationale en juniors et cadets aura lieu du 27 septembre au 4 octobre.

« Je vous informe que ceux qui se disent avoir plusieurs équipes sont en train de chercher à démoraliser les équipes qui prendront part aux championnats nationaux. Nous sommes sereins et je demande aux athlètes de ne plus continuer à jouer les matchs de gala, mais de venir jouer la compétition reconnue, parce qu'ils ont des carrières à faire », a-t-il ajouté.

Pour terminer, Édouard Sah a tendu la main aux équipes en leur demandant d'écrire à la Fédération pour solliciter leur réintégration, dans le strict respect des textes. Il a également réagi face à certains cadres se manifestant par des insultes à l'endroit des autorités. « Pendant qu'ils jouent les matchs de gala, la Fédération avance, ce qui signifie qu'ils n'auront pas de droit de vote et que l'instance continuera à être dirigée », a conclu le secrétaire général.