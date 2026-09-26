Congo-Brazzaville: Sensibilisation au civisme - Une campagne nationale démarre à Pointe-Noire

Le ministre délégué à la Jeunesse, Prince Michrist Kaba-Mboko, a lancé récemment à Pointe-Noire et à Loango, chef-lieu du département du Kouilou, la première campagne nationale pour sensibiliser les jeunes au civisme, à la citoyenneté responsable et à la paix. L'objectif est de promouvoir des valeurs de paix, de cohésion sociale, de tolérance et de dialogue en milieu juvénile.

Dans la ville océane comme à Loango, la campagne a été lancée en présence des autorités communales et départementales, devant une foule de jeunes en liesse. A cet effet, plusieurs activités y ont été organisées pour mieux édifier les jeunes. Il s'est agi, en premier, de l'opération populaire de salubrité qui a permis aux jeunes d'assainir quelques espaces publics afin de permettre à la population de vivre dans un environnement sans dangers.

A Pointe-Noire comme à Loango, des conférences-débats ont été organisées sur le civisme, la citoyenneté et la paix. Là encore, les experts ont édifié les jeunes sur les notions du civisme et la citoyenneté, notamment sur les comportements que les jeunes doivent adoptés dans la société vis-à-vis d'autrui, de l'Etat, du bien public pour promouvoir un climat de paix dans le pays.

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De même, une séance de la levée des couleurs a eu lieu pour montrer aux jeunes l'intérêt de cet acte civique et le respect des symboles de la République. « Chers amis jeunes, pourquoi parler du civisme, de citoyenneté responsable et de paix aujourd'hui, c'est parce qu'une Nation ne se construit pas seulement avec des routes, des ponts, des écoles, des entreprises mais également par le comportement de ses citoyens, le respect de la règle commune, du bien public et des institutions. Le civisme commence par le respect des biens publics, l'observation des règles de vie, le refus de la violence et la responsabilité dans l'espace numérique. Hormis les capitaux humain, économique et foncier, le plus important d'entre eux est le capital civique », a indiqué Prince Michrist Kaba-Mboko.

Après Pointe-Noire et le Kouilou, la campagne de sensibilisation au civisme va s'étendre dans tous les autres départements du pays. En l'initiant, l'objectif du ministère de la Jeunesse est de conscientiser les jeunes de faire d'elle un levier majeur capable de contribuer à l'apaisement et au développement du Congo.

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