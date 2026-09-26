Congo-Brazzaville: Agriculture - Les producteurs agricoles du Pool outillés sur la gestion entrepreneuriale

Les petits producteurs agricoles du département du Pool ont réaffirmé, du 21 au 23 septembre à Mindouli, que la méthodologie "Gérez mieux votre entreprise" (Germe) déployée par les conseillers d'entreprises de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Unicongo) leur a été bénéfique sur le plan organisationnel de la vie de leurs entreprises.

Cette formation a eu plus d'impacts sur la gestion et la vie commerciale des entreprises agricoles. « Au départ, la majorité ne parlait pas de marketing, ni de technique de vente et ne savait pas tenir un registre, alors qu'actuellement nous constatons une appréhension de ces modules », a rapporté Jonas Mienantima, agriculteur.

À Mindouli, ces petits producteurs agricoles se sont organisés en réseau. Ils échangent régulièrement sur leurs pratiques entrepreneuriales, leurs relations se resserrant autour de centres d'intérêt communs. L'agriculteur Kouandzi Claive Juldas, âgé de quarante ans, cultive depuis quatre ans des choux, poivrons, haricots verts, tomates et gombos. Son exploitation, d'une superficie d'un hectare et demi, est située loin de sa localité. « Auparavant, je ne savais pas comment garder l'argent. Quand je recevais l'argent, je n'arrivais pas à distinguer le bénéfice et les dépenses. Mais grâce à la formation qu'on avait suivie, j'ai l'idée d'ouvrir un compte dans une microfinance locale », a déclaré Kouandzi Claive Juldas.

De son côté, Hugues Ndossa, maraîcher, a mis en place trois tableaux pour améliorer la traçabilité de sa gestion entrepreneuriale : le premier pour le contrôle des stocks, le second pour les commandes, et le troisième pour la planification des prix de vente. « J'ai eu à planifier également les prix de vente. Maintenant, pour le contrôle du stock, j'ai rédigé un rapport », a-t-il précisé. Par ailleurs, certains petits producteurs agricoles ont évoqué l'augmentation, ces derniers temps, du prix du carburant qui rend difficile la stabilisation du bénéfice des produits vendus.

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Bien que certains bénéficiaires du Projet de développement intégré de chaînes de valeurs agricoles au Congo (Prodivac) aient eu à améliorer leur manière de travailler, d'autres par contre ont émis leur souhait de voir élargir cette formation à d'autres localités du pays sur les mêmes modules et en y ajoutant d'autres plus corsés afin de leur permettre de mieux appréhender la gestion de leurs entreprises locales.

Enfin, Geneviève Diangana, une bénéficiaire de vingt-cinq ans, regrette le faible taux de participation féminine lors de la précédente formation. Toutefois, cette dernière, vendeuse de la friperie, explique : « Je suis habile à la planification des achats. Je prends les commandes et j'achète à la demande de mes clients ».