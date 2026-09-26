Afrique: CAN 2027 - Le Nigeria, la Gambie et le Rwanda démarrent fort

Les éliminatoires de la TotalEnergies CAF CAN 2027 se sont poursuivis vendredi avec plusieurs victoires, à domicile comme à l'extérieur. Le Nigeria, la Gambie, le Malawi, le Togo, le Rwanda et la Guinée-Bissau ont tous débuté leur parcours par un succès.

Le Malawi s'impose face au Soudan du Sud

Le Malawi a dominé le Soudan du Sud (2-1), pour réussir son entrée dans les éliminatoires de la CAN 2027. Les Flammes ont fait la différence en seconde période dans une rencontre longtemps indécise.

Babatunde Adepoju a ouvert le score à la 20e minute (1-0). Le Malawi a conservé son avantage jusqu'à la pause, avant de voir le Soudan du Sud revenir rapidement au début de la seconde période.

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Stephen Joseph Dhata a égalisé à la 48e minute (1-1), relançant complètement la rencontre. Mais les Malawites ont repris l'avantage à la 64e minute grâce à Lloyd Njaliwa (2-1).

Le Soudan du Sud a tenté de réagir dans les dernières minutes, sans parvenir à revenir à hauteur. Les hommes de Callisto Pasuwa conserve son avantage jusqu'au coup de sifflet final et décroche ainsi trois points précieux.

Le Nigeria renverse Madagascar

Le Nigeria a également réussi son entrée en dominant Madagascar (2-1), vendredi. Menés au score, les Super Eagles ont renversé la rencontre grâce à une égalisation juste avant la pause, puis un but décisif en seconde période.

Madagascar a frappé le premier. Ehsan Kari, servi par Ryan Ponti, a donné l'avantage aux Barea dès la 16e minute (0-1). Le Nigeria a ensuite poussé pour revenir avant la pause.

Dans le temps additionnel de la première période, George Ilenikhena a égalisé sur une passe d'Alex Iwobi (1-1, 45e+1).

Les Super Eagles ont accéléré après la pause. Entré quelques minutes plus tôt à la place de Samuel Chukwueze, Moses Usor a donné l'avantage au Nigeria à la 65e minute, sur une passe de Semi Ajayi (2-1).

La Gambie bat la Somalie

La Gambie a débuté sa campagne qualificative pour la CAN 2027 par une victoire face à la Somalie (2-1). Les Scorpions ont renversé la rencontre après avoir vu leurs adversaires revenir au score en seconde période.

La Gambie a pris les devants dès la 18e minute. Ebrima Colley a transformé un penalty pour donner l'avantage aux siens (1-0).

Les Scorpions ont longtemps conservé leur avance, mais la Somalie a fini par égaliser. Bilal Njie a remis les deux équipes à hauteur à la 72e minute (1-1).

La réaction gambienne a été immédiate. Entré à la pause, Muhammed Badamosi a redonné l'avantage aux siens à la 83e minute. Servi par Suleiman Camara, l'attaquant a inscrit le but du 2-1.

Le Togo domine le Burundi

Les Éperviers ont fait la différence en première période avant de résister au retour des Burundais.

Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 17e minute. Dermane Karim, servi par Zuberu Sharani, a permis au Togo de prendre rapidement les commandes (1-0).

Le Burundi a tenté de réagir après la pause, avec plusieurs changements pour apporter davantage de fraîcheur à son animation offensive. Mais la défense togolaise est restée solide.

Les deux équipes ont multiplié les ajustements dans le dernier quart d'heure, sans parvenir à modifier le score. Le Togo a conservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final et décroche trois points pour son entrée dans ces qualifications.

Le Rwanda prend le dessus sur le Libéria

Les Amavubi ont fait la différence en première période avec trois buts inscrits en l'espace de 42 minutes.

Le Rwanda n'a pas tardé à frapper. Abeddy Biramahire a ouvert le score dès la 2e minute, servi par Mickels Leroy Jacques (1-0). À la 33e minute, Mickels Leroy Jacques a ensuite doublé la mise sur une passe de Gilbert Byiringiro (2-0).

Le Libéria a réduit l'écart par Sylvanus Nimely à la 38e minute (2-1), mais le Rwanda a immédiatement repris ses distances. Mickels Joy Lance a transformé un penalty à la 44e minute pour porter le score à 3-1.

Les Ouest-africains ont tenté de revenir après la pause, mais la défense rwandaise a résisté. Le score n'a plus évolué et le Rwanda décroche trois points pour son premier match.

La Guinée-Bissau s'impose en Tanzanie

La Guinée-Bissau a réussi son entrée dans les éliminatoires de la CAN 2027 en s'imposant en Tanzanie (2-0), vendredi. Les Djurtus ont fait la différence après la demi-heure de jeu.

La Guinée-Bissau a ouvert le score à la 33e minute. Bien servi par Beto, Franculino a trouvé la faille pour donner l'avantage aux siens (0-1).

La Tanzanie a tenté de réagir au retour des vestiaires, mais les Djurtus ont rapidement fait le break. À la 58e minute, Mama Baldé a doublé la mise sur une passe de Dalcio (0-2).

Les Tanzaniens n'ont pas réussi à réduire l'écart malgré plusieurs changements. La Guinée-Bissau a contrôlé la fin de match et conservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Les Djurtus empochent ainsi trois points à l'extérieur et démarrent idéalement leur campagne qualificative.