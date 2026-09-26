Afrique: CAN 2027 - La Guinée-Bissau frappe fort, le Sénégal accroché

La Guinée-Bissau a signé le résultat marquant de la première partie de journée, vendredi, dans les éliminatoires de la TotalEnergies CAF CAN 2027. Les Djurtus se sont imposés 2-0 en Tanzanie, l'un des trois pays hôtes de la prochaine édition.

Le Sénégal, lui, a été tenu en échec au Mozambique (1-1) pour la première rencontre officielle de Patrick Vieira à la tête des Lions de la Téranga. Nicolas Jackson avait pourtant ouvert le score.

Le Soudan a également réussi son entrée en lice en dominant l'Éthiopie (1-0), grâce à un but inscrit dans les dernières minutes.

Ces trois résultats ont lancé une journée riche en rebondissements, alors que la course à la qualification pour la CAN 2027, organisée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, est désormais ouverte.

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Déjà qualifiée en tant que coorganisatrice, la Tanzanie pourrait néanmoins jouer un rôle déterminant dans le Groupe L. La victoire de la Guinée-Bissau pourrait peser lourd, les trois autres sélections se disputant en pratique une seule place qualificative.

Mozambique 1-1 Sénégal

Pour sa première rencontre officielle à la tête du Sénégal, Patrick Vieira a dû se contenter d'un nul. Le Mozambique a arraché le partage des points (1-1) après avoir longtemps subi.

Nicolas Jackson avait lancé les Lions de la Téranga à la 32e minute, plaçant les Sénégalais sur les rails d'un premier succès sous leur nouveau sélectionneur.

Cependant, les Mambas ont réagi juste avant la pause. Dans le temps additionnel, Geny Catamo a égalisé et remis les deux équipes à hauteur.

Le score n'a plus évolué en seconde période. Le Sénégal doit donc se contenter d'un point pour la première de Vieira en éliminatoires.

Il s'agit également du premier match nul du technicien français depuis sa prise de fonctions. Pour entamer ce nouveau cycle, il doit notamment composer sans Sadio Mané, absent sur blessure. Vieira dispose toutefois de nombreuses solutions offensives avec Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou encore Assane Diao.

Côté mozambicain, ce nul face à l'une des sélections majeures du continent constitue une entrée en matière encourageante dans le Groupe J.

Tanzanie 0-2 Guinée-Bissau

La Guinée-Bissau a frappé fort en s'imposant en Tanzanie (2-0), vendredi, pour ses débuts dans le Groupe L.

Franculino Djú a ouvert le score à la 33e minute, avant que Mama Baldé ne double la mise à la 58e. De quoi refroidir définitivement l'ambiance à l'Amaan Stadium.

La Tanzanie a tenté de réagir, notamment en procédant à plusieurs changements après la pause, mais les Taifa Stars se sont heurtés à une formation bissau-guinéenne bien organisée.

Cette défaite n'empêche pas la Tanzanie de participer à la prochaine CAN, son statut de coorganisateur lui garantissant déjà une place parmi les finalistes. Mais sur le terrain, chaque match reste précieux pour préparer le rendez-vous continental.

Dans le Groupe L, la bataille pour l'unique billet restant concerne donc la Guinée-Bissau, le Nigeria et Madagascar. Avec trois points pris à l'extérieur chez l'un des pays hôtes, les Djurtus réalisent une opération importante dès la première journée.

Soudan 1-0 Éthiopie

Le Soudan a également réussi ses débuts dans le Groupe J en venant à bout de l'Éthiopie (1-0), au terme d'une rencontre longtemps indécise.

Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge. Après la pause, l'Éthiopie a longtemps résisté aux offensives soudanaises.

Il a fallu attendre la 86e minute pour voir Mohamed Eisa débloquer la situation et offrir les trois points au Soudan.

Une victoire précieuse pour les Soudanais, qui prennent immédiatement une place intéressante dans un groupe où figurent également le Sénégal et le Mozambique. Avec le nul concédé par les Lions de la Téranga quelques heures plus tôt, ce succès permet au Soudan de démarrer idéalement sa campagne.

L'Éthiopie peut, elle, nourrir des regrets après avoir résisté jusqu'à la fin avant de céder.

Déjà réputé pour sa solidité défensive lors de ses dernières campagnes internationales, le Soudan a une nouvelle fois fait preuve de discipline pour décrocher une victoire qui pourrait compter dans la course à la qualification.