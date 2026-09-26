Nigeria: Osinachi Ohale met fin à 16 ans de fidélité aux Super Falcons

La défenseure des Super Falcons quitte la sélection nigériane avec 86 sélections, quatre participations à la Coupe du Monde et cinq titres à la CAN.

À 33 ans, Osinachi Ohale a décidé de tourner la page. La défenseure nigériane a annoncé sa retraite internationale après 16 années passées sous le maillot des Super Falcons. Une longue aventure marquée par 86 sélections, quatre participations à la Coupe du Monde et cinq titres à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine.

Dans un message d'adieu empreint d'émotion, Ohale est revenue sur une carrière débutée très jeune avec la sélection et sur les nombreuses générations qu'elle a accompagnées. Elle a expliqué avoir pris cette décision avec difficulté, mais aussi avec le sentiment du devoir accompli.

« Après 16 ans à porter le maillot du Nigeria, à représenter mon pays et à donner tout ce que j'avais pour ce magnifique sport, j'ai pris la décision très difficile de prendre ma retraite internationale », a-t-elle écrit.

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Une carrière jalonnée de titres

Avec les Super Falcons, Ohale aura participé à quatre éditions de la Coupe du Monde et à sept phases finales de la CAN Féminine. Elle a remporté cinq fois la compétition continentale, s'inscrivant ainsi dans une génération qui a contribué à maintenir le Nigeria au sommet du football féminin africain.

Au-delà des statistiques et des trophées, la défenseuse a également évoqué les sacrifices, les amitiés, les victoires et les moments difficiles qui ont façonné son parcours. Elle a notamment souligné la fierté ressentie à chaque fois qu'elle représentait son pays et entonnait l'hymne national avant une rencontre.

« J'ai donné à ce maillot ma jeunesse, ma force, ma sueur, mes larmes et mon coeur. Et si je devais tout recommencer, je choisirais encore le Nigeria, à chaque fois », a-t-elle déclaré.

Un hommage à ses coéquipières et aux supporters

Dans son message, Ohale a tenu à remercier ses coéquipières, ses entraîneurs, les membres des staffs techniques, sa famille et ses proches, ainsi que la Fédération Nigériane de football (NFF).

Elle a également adressé une pensée particulière aux supporters des Super Falcons, présents dans les moments de succès comme dans les périodes plus difficiles.

« Aux supporters nigérians : merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir soutenues, d'avoir célébré avec nous et d'être restés à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Votre amour a rendu le port de ce maillot encore plus spécial », a-t-elle écrit.

« Toujours une Super Falcon »

Même si son parcours international s'achève, la Nigériane a insisté sur le lien indéfectible qui l'unit au Nigeria. Pour elle, avoir eu la possibilité de représenter son pays constitue le plus grand accomplissement de sa carrière.

« Aujourd'hui, je dis au revoir au football international sans aucun regret, seulement avec de la gratitude », a-t-elle déclaré.

Puis de résumer son parcours en quelques chiffres : « 86 sélections. 16 ans. 4 Coupes du Monde. 7 CAN Féminine. 5 titres. »

Avant d'ajouter : « Mais la plus grande réussite de toutes est de savoir que j'ai eu le privilège de servir mon pays. »

Son dernier message résume l'attachement de la défenseuse au maillot des Super Falcons : « Le maillot quittera mes épaules, mais il ne quittera jamais mon coeur. Merci, Nigeria, de m'avoir permis de vivre mon rêve. »

À 33 ans, Osinachi Ohale quitte donc la scène internationale avec un palmarès majeur et une place importante dans l'histoire récente des Super Falcons.