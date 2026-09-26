Afrique: CAN 2027 - L'Algérie et le Maroc s'imposent, l'Égypte accrochée

L'Algérie a lancé sa campagne dans les éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations PAMOJA 2027 par une victoire (3-1) contre la Zambie, tandis que le Maroc a également décroché trois points. L'Égypte, elle, a été tenue en échec par l'Angola (0-0), vendredi.

L'Algérie offre une victoire à Hamdani

L'Algérie n'a pas tardé à prendre les commandes face à la Zambie. Jaouen Hadjam a ouvert le score dès la 2e minute.

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La Zambie a progressivement relevé la tête avant d'égaliser à la 57e minute par l'intermédiaire de Fashion Sakala.

La réaction algérienne a été immédiate. Dix minutes plus tard, Maza redonnait l'avantage aux Fennecs.

Entré en jeu, Hadj Moussa a ensuite offert un peu plus de marge à son équipe en inscrivant le troisième but algérien à la 74e minute.

Les Fennecs ont ensuite géré leur avance jusqu'au coup de sifflet final pour offrir à Hamdani, ancien défenseur international algérien, des débuts victorieux sur le banc.

Le Maroc prend le dessus sur le Gabon

Le Maroc a également parfaitement lancé sa campagne avec une victoire 2-0 contre le Gabon dans le Groupe A.

Les Lions de l'Atlas ont pris les devants à la 36e minute grâce à Mazraoui, qui a permis aux siens de rentrer aux vestiaires avec un but d'avance.

Le Gabon a tenté de réagir après la pause, mais le Maroc a conservé le contrôle de la rencontre avant de faire définitivement la différence à six minutes de la fin.

Rahimi a inscrit le deuxième but marocain à la 84e minute. Le Maroc rejoint ainsi le Niger en tête du groupe avec trois points, après le succès des Nigériens contre le Lesotho (2-1) lors de l'autre rencontre de la première journée.

L'Égypte bute sur l'Angola

L'Égypte, sept fois championne d'Afrique, a dû se contenter d'un point après son match nul et vierge contre l'Angola dans le groupe B.

Les Pharaons ont cru ouvrir le score à la 21e minute par Mostafa Zico, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu.

L'Égypte a continué de pousser pour trouver la faille, sans parvenir à déstabiliser une défense angolaise bien en place.

Aucune des deux équipes n'a finalement réussi à faire la différence. L'Angola repart donc avec un point de son déplacement, tandis que l'Égypte débute ces éliminatoires par un match nul.

Le doublé de Dorgeles porte le Mali

Le Mali a parfaitement lancé sa campagne dans le Groupe K en dominant le Cap-Vert (3-1).

Martial Tia a ouvert le score après seulement cinq minutes, mais le Mali n'a conservé son avantage que cinq minutes, le temps pour Lopes Cabral d'égaliser pour le Cap-Vert.

Dorgeles a redonné l'avantage aux Aigles à la 39e minute, permettant aux siens de rejoindre les vestiaires avec une longueur d'avance (2-1).

L'attaquant malien a récidivé six minutes après la reprise pour s'offrir un doublé et donner deux buts d'avance à son équipe.

Le Mali a ensuite maîtrisé la fin de rencontre pour décrocher les trois points dès son entrée en lice.

Le Burkina Faso et le Bénin se neutralisent

Le Burkina Faso et le Bénin ont débuté leur campagne dans le Groupe F par un match nul (1-1). Lassina Traoré a donné l'avantage aux Étalons sur penalty à la 20e minute.

Le Bénin a réagi après la pause et a égalisé par Aiyegun Tosin, lui aussi sur penalty, à la 68e minute. Aucune des deux équipes n'est parvenue à inscrire le but de la victoire dans les dernières minutes. Burkina Faso et Bénin repartent ainsi avec un point chacun.