Afrique: CAN 2027 - Le Niger démarre par une victoire face au Lesotho

Le Niger a réussi son entrée dans les éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2027 en s'imposant face au Lesotho (2-1), vendredi. Les Nigériens ont construit leur succès en première période avant de résister au retour de leurs adversaires en fin de match.

Le Mena n'a pas tardé à prendre le contrôle des opérations. Plus entreprenants dans les premières minutes, les hommes de Nabil Neghiz ont progressivement installé leur jeu dans le camp du Lesotho, à la recherche de l'ouverture du score. Leur domination a finalement été récompensée à la 38e minute.

Servi par Ousseni Badamassi, Daniel Sosah a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage au Niger (1-0, 38e). Une ouverture du score qui a obligé le Lesotho à prendre davantage de risques, sans pour autant parvenir à réellement inquiéter la défense nigérienne avant la pause.

Le Niger a même frappé une deuxième fois juste avant le retour aux vestiaires. Sur une passe d'Amadou Wonkoye, Oumar Sako a doublé la mise à la 45e minute (2-0). Une réalisation particulièrement importante puisqu'elle permettait aux Nigériens de rejoindre les vestiaires avec deux buts d'avance.

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Au retour sur la pelouse, le Lesotho a tenté de réagir. Les changements effectués dès la reprise ont apporté davantage de fraîcheur et permis aux Sud-Africains de se montrer plus entreprenants. Le Niger, de son côté, a dû composer avec une pression croissante.

Les deux équipes ont procédé à plusieurs changements au fil de la seconde période. Teboho Letsema et Tsepang Sefali ont notamment fait leur entrée côté lesothan à la 46e minute, avant que Thabang Malane ne remplace Mohlomi Makhetha à la 60e. Le Niger a également renouvelé ses forces avec l'entrée d'Amadou Wonkoye à la 64e minute, puis celle de Kairou Amoustapha à la 79e.

Le Lesotho a finalement été récompensé de ses efforts à la 85e minute. Sera Motebang s'est chargé de transformer un penalty et a relancé son équipe à cinq minutes de la fin du temps réglementaire (2-1). Les dernières minutes ont alors été tendues, le Niger cherchant à préserver son avantage tandis que le Lesotho poussait pour arracher l'égalisation.

Les Nigériens ont toutefois tenu bon. Malgré une fin de rencontre plus difficile, ils ont conservé leur avance jusqu'au bout. Les deux derniers changements opérés dans le temps additionnel, avec les entrées de Najeeb Yakubu et Mamane Sabo, ont contribué à gérer les ultimes instants.

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