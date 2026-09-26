Afrique: CAN 2027 - La Namibie débute sa campagne de qualification par une victoire contre le Congo

La Namibie a parfaitement lancé sa campagne de qualification pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) PAMOJA 2027 en s'imposant 1-0 face au Congo, jeudi à Gaborone, au Botswana, dans le Groupe G.

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 47e minute par Bethuel Muzeu. L'attaquant évoluant en Afrique du Sud a donné l'avantage aux Namibiens d'une tête.

La Namibie a largement dominé la possession du ballon, mais le Congo s'est procuré plusieurs occasions sans parvenir à les concrétiser, à l'image de tentatives trop imprécises.

Dans le couloir, Riaan Hanamub s'est particulièrement illustré. Très actif, le latéral namibien a multiplié les montées et apporté le danger dans le camp congolais.

La Namibie espère ainsi retrouver la phase finale de la CAN, qui se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 19 juin au 17 juillet 2027.

Les Namibiens avaient participé à la dernière édition disputée en 2023 en Côte d'Ivoire. Le Congo, de son côté, n'a plus atteint la phase finale depuis 2015.