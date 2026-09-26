Afrique: CAN 2027 - La RD Congo et la Mauritanie démarrent fort, la Libye arrache le nul

La phase de groupes des éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations PAMOJA 2027 a débuté jeudi. La RD Congo, la Mauritanie et la Libye étaient notamment au rendez-vous pour cette première journée.

Dans le Groupe E, la RD Congo a réussi son entrée en matière en dominant la Guinée équatoriale (2-0) à domicile. Dans le Groupe F, la Mauritanie s'est imposée face à la République centrafricaine (3-1). Enfin, dans le Groupe H, la Libye, menée de deux buts, a arraché le nul face au Botswana (2-2) au terme d'une fin de match spectaculaire.

La RD Congo assure à domicile

La RD Congo a parfaitement lancé sa campagne dans le Groupe E en dominant la Guinée équatoriale (2-0), grâce à des buts de Chancel Mbemba et Yoane Wissa.

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Les Léopards n'ont pas attendu longtemps pour ouvrir le score. Dès la 4e minute, Mbemba s'est élevé au-dessus de la défense adverse pour reprendre de la tête un corner d'Arthur Masuaku et tromper le gardien équatoguinéen Jesús Owono.

La Guinée équatoriale a tenté de réagir et s'est procuré plusieurs occasions au fil de la première période, sans parvenir à revenir au score. La RD Congo a ainsi regagné les vestiaires avec son avantage intact.

Au retour des vestiaires, les visiteurs ont continué à se montrer dangereux. Saúl Coco a notamment contraint Matthieu Epolo à s'employer sur une frappe lointaine. De son côté, la RD Congo a continué à appuyer sur l'accélérateur. Owono s'est ensuite interposé devant une tête de Nathanaël Mbuku, alors que les locaux poussaient pour faire le break.

Celui-ci est finalement arrivé à la 72e minute. Servi dans la surface, Yoane Wissa a parfaitement ajusté sa frappe pour trouver le petit filet et donner deux buts d'avance aux Léopards.

La Guinée équatoriale a tenté de réduire l'écart dans les dernières minutes, mais Epolo a encore été décisif en repoussant une tentative de Loren Zúñiga. La RD Congo a ainsi conservé sa cage inviolée et décroché trois premiers points dans ces éliminatoires.

La Mauritanie prend le dessus sur la Centrafrique

Dans le Groupe F, la Mauritanie a également démarré sa campagne par une victoire. Les Mourabitounes ont dominé la République centrafricaine (3-1).

Aboubakary Koïta a ouvert le score sur penalty, avant de voir les Centrafricains revenir dans la partie grâce à Goduine Koyalipou.

La Mauritanie a toutefois rapidement repris les commandes. Dawda Camara a redonné l'avantage aux siens, avant que Mamadou Diallo ne scelle le succès mauritanien en inscrivant le troisième but.

Avec cette victoire, la Mauritanie prend d'emblée trois points précieux dans le Groupe F. La République centrafricaine devra, elle, réagir lors de sa prochaine sortie pour lancer sa campagne.

La Libye revient de loin

Le Groupe H a offert le scénario le plus spectaculaire de cette première journée. Menée 2-0 par le Botswana, la Libye a trouvé les ressources pour arracher le nul (2-2).

Le Botswana avait pris les commandes grâce à Tumisang Orebonye, auteur d'un doublé qui semblait offrir aux visiteurs une victoire confortable.

Mais la Libye n'a pas renoncé. Maruwan Alhibeeshi a réduit l'écart et relancé les espoirs des locaux dans une fin de match devenue particulièrement tendue.

La délivrance est intervenue dans le temps additionnel. La Libye a obtenu un penalty et Ezoo El Mariamy ne tremblait pas pour transformer la sentence et égaliser à 2-2.

Les deux sélections repartent ainsi avec un point de leur premier match dans le Groupe H. La Libye pourra surtout retenir sa capacité à revenir dans une rencontre qui semblait lui échapper.

La première journée des éliminatoires de la TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027 se poursuit à travers le continent. Les rencontres de la 1re journée sont programmées de jeudi à samedi, alors que les 48 nations engagées entament leur quête d'une place pour la phase finale, prévue l'an prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.